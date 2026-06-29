Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, anunció la contratación de nueve egresados de Enfermería del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) por el Centro Geriátrico Am Lerchenberg, ubicado en Wittenberg, Sajonia-Anhalt, Alemania.

La incorporación es resultado del convenio entre el CONALEP y el Instituto Goethe México, así como de un proceso de selección coordinado por el Servicio Nacional de Empleo (SNE) y reclutadores especializados del hospital alemán.

Egresados del CONALEP se preparan para incorporarse al sistema de salud de Alemania

Los seleccionados participan en el proyecto Fit para el Mercado Laboral Alemán (FIMA), que les ofrece capacitación gratuita durante un año en idioma alemán con terminología especializada en salud, además de un apoyo económico durante su formación. Deberán acreditar los niveles A1, A2, B1 y B2 antes de integrarse al sistema de salud alemán.

Los nueve egresados provienen de Baja California Sur, Ciudad de México, Michoacán, Puebla y Quintana Roo.

Al llegar a Alemania iniciarán la homologación de sus estudios como Profesionales Técnicos Bachiller en Enfermería General, desempeñándose como auxiliares de enfermería hasta concluir el trámite y ejercer plenamente su profesión.

Mario Delgado destacó que el CONALEP es el único subsistema de Educación Media Superior que otorga una cédula profesional como Profesional Técnico Bachiller, fortaleciendo las oportunidades laborales de sus egresados dentro y fuera del país.

CONALEP celebra reconocimiento internacional de sus egresados

El director general Rodrigo Rojas Navarrete señaló que la selección de los nueve profesionistas representa un reconocimiento a la calidad académica de la institución y una oportunidad para fortalecer su desarrollo en el extranjero.

Es algo histórico que los egresados del CONALEP sean seleccionados para trabajar en Europa, donde existe una alta demanda de profesionales técnicos; allá necesitan de su talento y de su humanismo. Rodrigo Alejandro Rojas, Director general del Conalep.

Las y los seleccionados expresaron su entusiasmo y agradecimiento al Colegio por la formación recibida, que les abre una nueva etapa profesional en Alemania.

Xiomara Zagir Gómez Puc, una de las egresadas seleccionadas, compartió que su hijo de 15 años la esperará en casa mientras ella se profesionaliza en Europa, con la ilusión de reunirse después en Alemania.