Rechazan demanda de Kalimba por daño moral contra Melissa Galindo tras acusaciones de abuso sexual; la denuncia por este delito sigue sin resolución.

El juzgado séptimo de lo civil de la CDMX rechazó la demanda de Kalimba contra Melissa Galindo, luego de que el cantante asegurara que se vio afectado psicológica y económicamente por la denuncia de la actriz.

A pesar de que la demanda civil de Kalimba contra Melissa Galido terminó, el proceso legal contra Kalimba por abuso sexual continúa.

Kalimba pierde demanda por daño moral contra Melissa Galindo

Tras la denuncia de Melissa Galindo contra Kalimba por abuso sexual, el cantante la contrademandó por daño moral en 2023.

Un juez determinó que la demanda de Kalimba no acreditó los elementos de su acción intentada contra Melissa Galindo.

Kalimba (Kalimba / Facebook)

Kalimba acusó a Melissa Galindo de difamarlo y provocarle daños morales, psicológicos y económicos tras hacer públicos sus señalamientos.

El cantante solicitaba que Melissa Galindo le pagara una indemnización, pero al final el caso quedó desechado.

La denuncia contra Kalimba por abuso sexual continúa

Melissa Galindo acusó públicamente a Kalimba por abuso sexual en 2023, por lo que el cantante abrió un proceso civil contra la actriz.

En abril de 2024, Kalimba fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado con violencia.

Kalimba ha negado las acusaciones en su contra y hasta el momento las autoridades no han determinado la responsabilidad del cantante.

La demanda de Kalimba contra Melissa Galindo finalizó, luego de que un juez determinara que no se había acreditado el delito.

Sin embargo, la denuncia contra Kalimba continúa y se desconoce cuándo será la siguiente audiencia por el caso.