La ex Miss Universo Ximena Navarrete dedicó un mensaje de apoyo a María Vargas antes de la final de Miss Universo 2026, donde la jalisciense representa a México.

Ximena Navarrete compartió en sus historias de Instagram una publicación de la revista ¡Hola! sobre la concursante mexicana, y añadió unas palabras de felicitación para la representante nacional.

“Que hoy sea una noche de éxito”, escribió la modelo, quien también reconoció el trabajo de Vargas y celebró que represente al país en el certamen internacional.

¿Qué mensaje envió Ximena Navarrete a María Vargas?

En su historia, Ximena Navarrete retomó una publicación de ¡Hola! dedicada a María Vargas y acompañó la imagen con un mensaje dirigido directamente a la representante mexicana.

La modelo escribió: “María, que hoy sea una noche de éxito. Felicidades por representar a México y por tu trabajo. ¡Arriba Jalisco!”, expresando su respaldo.

Las palabras de apoyo llegaron este martes 24 de noviembre, día en que se celebra la final de Miss Universo 2026 en San Juan, Puerto Rico.

Mensaje de Ximena Navarrete a María Vargas (Captura de pantalla)

María Vargas, de 28 años y originaria de Copalita, Zapopan, busca obtener para México una segunda corona consecutiva, después del triunfo de Fátima Bosch en 2025.

La jalisciense consiguió su lugar en el concurso internacional tras ganar Miss Universe México el 29 de agosto de 2026, en Los Cabos, Baja California Sur.

Su trayectoria en certámenes comenzó en 2018, cuando formó parte del Top 5 de Miss Jalisco. En 2021 obtuvo la corona estatal de Mexicana Universal.

Un año después representó a Jalisco en la competencia nacional y llegó al grupo de 16 semifinalistas. Ahora disputa la edición número 75 del certamen internacional.