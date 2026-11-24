No te pierdas la final de Miss Universo 2026; acá te decimos dónde ver en vivo y a qué hora en México.

Este martes 24 de noviembre, se llevará a cabo la edición 75 de Miss Universo desde el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico.

Dónde ver en vivo desde México la final de Miss Universo 2026

La final de Miss Universo 2026 podrá verse en vivo en México de la siguiente manera:

Televisión de paga: Telemundo Internacional

Streaming: Universal+ y canal de Youtube de Miss Universo (@OfficialMissUniverse)

Para esta edición de Miss Universo, Fátima Bosch pondrá fin a su reinado y entregará la corona a su sucesora.

México cuenta con la representación de María Vargas, quien buscará pasar entre las finalistas del evento de belleza.

Originaria de Zapopan, Jalisco, María Vargas, es una licenciada en Negocios Internacionales por la Universidad de Guadalajara, que ganó Miss Universe México 2026.

En total se reúnen 116 participantes de distintos países para disputar la corona de Miss Universo.

María Vargas (Instagram | María Vargas (@mariavargas.n))

¿A qué hora empieza la final de Miss Universo 2026?

Estos son los horarios que tendrá la final de Miss Universo 2026:

Previa: 18:00 horas (tiempo del centro de México)

Evento principal: 19:00 horas (tiempo del centro de México)