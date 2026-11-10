María Vargas, Miss Universe México 2026, llegó a Puerto Rico para comenzar las actividades previas al certamen internacional, cuya final está programada para el próximo 24 de noviembre.

La representante de Jalisco buscará seguir el camino de Fátima Bosch, quien entregará la corona en esta edición, con la expectativa de repetir el triunfo mexicano.

Con 11 maletas, María Vargas dijo sentirse emocionada por representar al país y aseguró que quiere compartir la cultura mexicana durante su participación en el concurso.

¿Qué dijo María Vargas sobre su participación en Miss Universo 2026?

La llegada de María Vargas a San Juan marca el inicio de una agenda de actividades, encuentros y preparativos rumbo a la noche final del concurso internacional.

La mexicana expresó su deseo de que Fátima Bosch sea quien le coloque la corona, esta vez como ganadora de Miss Universo 2026, y confió en hacer historia.

“Muero de ganas porque Fátima me vuelva a poner la corona, pero ahora la corona del universo”, comentó al hablar de sus expectativas para la competencia.

María Vargas, reina de belleza (Instagram | María Vargas)

La jalisciense explicó que vive el viaje con ilusión y sentimientos encontrados, pues deja Guadalajara para comenzar una experiencia que había imaginado desde hace varios años.

También señaló que desea que el público internacional conozca México a través de ella, y describió al país como un lugar de experiencias y recuerdos.

María Vargas llegó con 11 maletas y comentó que ha bajado algunos kilos desde que obtuvo el título nacional, aunque su preparación va más allá de lo físico.

La final de Miss Universo 2026 se celebrará el 24 de noviembre en Puerto Rico, cuando Fátima Bosch entregue la corona a su sucesora.