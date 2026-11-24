El cantante Vadhir Derbez ha extendido una petición para que no acosen a su familia luego de que está pasando por dos procesos legales por denuncias por violación.

Vadhir Derbez compartió que a pesar de que su familia famosa se pronuncien al margen de las denuncias que tiene, en privado le están brindado apoyo emocional por la situación que atraviesa.

Vadhir Derbez pide que no acosen a su familia con temas sobre sus denuncias

En mayo de 2026 Vadhir Derbez tuvo su primera denuncia por una agresión sexual que habría cometido contra una modelo que trabajó para él en un video musical.

Pero mientras ese proceso se llevaba y que lo llevó a meter un amparo por una orden de aprehensión en su contra, en noviembre de 2026 se hizo pública una segunda denuncia de una menor de edad que también lo acusa por violación.

Debido a las circunstancias en que se están dando las denuncias y que incluso la Fiscalía de la CDMX ha salido a dar voz a la revictimización de la posible víctima, Vadhir Derbez ha pedido que no acosen a su familia.

En comentarios a TVNotas, el cantante asumió que son problemas legales que él tiene y por lo cuáles su familia no debería estar siendo acosada porque además la circunstancia es difícil para ellos también.

Por otra parte, externó que aunque públicamente su papá, Eugenio Derbez, y sus hermanos, José Eduardo Derbez y Aislinn Derbez, se están manteniendo al margen de la situación es por su circunstancia de figuras públicas. Sin embargo, en privado le muestran respaldo emocional.

Vadhir Derbez pide no ser juzgado si no hay sentencia por las denuncias por violación

El cantante Vadhir Derbez externó que las denuncias que tiene “tienen que seguir su proceso”, por lo que pidió a la opinión pública no “tomar bando” sobre o por él.

Asimismo, apuntó su deseo de no ser juzgado si el proceso por las denuncias aún está en investigación, más no ha recibido ninguna sentencia por las autoridades en México.