Ya está todo listo para conocer a la ganadora de Miss Universo 2026. Acá te decimos quiénes son las candidatas que buscan arrebatarle la corona a Fátima Bosch.

Durante la final de la edición 75 de Miss Universo, Fátima Bosch entregará la corona a su sucesora, poniendo fin a su reinado como embajadora de la organización.

Fátima Bosch (@MissUniverse)

Estas son las candidatas que buscan arrebatarle la corona a Fátima Bosch en Miss Universo 2026

Las candidatas favoritas que buscan arrebatarle la corona a Fátima Bosch en Miss Universo 2026 son:

Clara Federica Vegas Goetz, de 24 años (Venezuela)

Jennifer Barreto, de 27 años (Puerto Rico)

Garance Authié, de 22 años (Francia)

Georgia Waddington, de Nueva Zelanda

María Vargas Naranjo, de 28 años (México)

María Alejandra López, de 32 años (Colombia)

Dominga Lopez Buril, de 24 años (Chile)

Susana Medina, de 28 años (España)

Bea Millan-Windorski, de Filipinas

Melissa Núñez, de República Dominicana

Miss Universo 2026 reunirá a 116 participantes de distintas naciones.

Incluido México, quien para este año cuenta con la representación de María Vargas Naranjo que también figura entre las candidatas más destacadas que podría llevarse la edición 75 de Miss Universo.

María Vargas (Miss Universe México)

¿Cuándo es la final de Miss Universo 2026?

La gran final de Miss Universo 2026 será este martes 24 de noviembre desde el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico.

Miss Universo 2026 podrá verse en en vivo en México a través de Telemundo Internacional del sistema de televisión de paga y en streaming tanto en Universal+ y canal de YouTube de Miss Universo (@OfficialMissUniverse).

El evento de belleza tendrá una previa a las 18:00 horas y la ceremonia principal arrancará a las 19:00 horas.