María Vargas ha sido coronada como la nueva Miss Universo México 2026, por lo que te decimos quién es con detalles como:

¿Quién es María Vargas, Miss Universo México 2026?

¿Qué edad tiene María Vargas, Miss Universo México 2026?

¿María Vargas, Miss Universo México 2026 tiene pareja?

¿Qué signo es María Vargas, Miss Universo México 2026?

¿María Vargas, Miss Universo México 2026 tiene hijos?

¿Qué estudió María Vargas, Miss Universo México 2026?

¿En qué trabajó María Vargas, Miss Universo México 2026?

María Vargas, la nueva Miss Universo México 2026 (@mariavargas.n / Instagram )

¿Quién es María Vargas, Miss Universo México 2026?

María Guadalupe Vargas Naranjo es la nueva Miss Universo México 2026, título que obtuvo como representante de Jalisco durante la final celebrada el 29 de agosto en Los Cabos, Baja California Sur.

La jalisciense recibió la corona de manos de Fátima Bosch y ahora será la encargada de representar a México en Miss Universo 2026, que se realizará el 24 de noviembre en Puerto Rico.

Además de su trayectoria en los certámenes de belleza, María Vargas es modelo, empresaria y escritora. Entre sus proyectos destaca el libro Miss Trouble, la reina de los problemas, inspirado en experiencias personales relacionadas con las críticas y los juicios que ha enfrentado. Actualmente trabaja en una segunda parte de esta obra.

¿Qué edad tiene María Vargas, Miss Universo México 2026?

María Vargas tiene 28 años y es originaria de Zapopan, Jalisco, entidad que representó en la competencia nacional.

María Vargas, la nueva Miss Universo México 2026 (@mariavargas.n / Instagram )

¿María Vargas, Miss Universo México 2026 tiene pareja?

No hay información pública confirmada sobre si María Vargas tiene pareja, novio o esposo en las fuentes disponibles al momento de su coronación.

¿Qué signo es María Vargas, Miss Universo México 2026?

No se ha confirmado públicamente el signo zodiacal de María Vargas, debido a que su fecha exacta de nacimiento no ha sido divulgada,

Aunque se conoce que tiene 28 años, ese dato por sí solo no permite determinar su signo zodiacal con precisión.

¿María Vargas, Miss Universo México 2026 tiene hijos?

No, no tiene hijos.

María Vargas, la nueva Miss Universo México 2026 (@mariavargas.n / Instagram )

¿Qué estudió María Vargas, Miss Universo México 2026?

María Vargas estudió la licenciatura en Negocios Internacionales en el CUCEA, de la Universidad de Guadalajara, una formación que complementa su faceta como empresaria y sus proyectos profesionales.

Su preparación académica es uno de los elementos que distinguen su perfil más allá de las pasarelas, pues la nueva Miss Universo México combina estudios universitarios con experiencia en modelaje y emprendimiento.

María Vargas, la nueva Miss Universo México 2026 (@mariavargas.n / Instagram )

¿En qué trabajó María Vargas, Miss Universo México 2026?

Antes de convertirse en Miss Universo México 2026, María Vargas construyó una trayectoria como modelo y empresaria, además de incursionar en la escritura.

Su experiencia en concursos de belleza tampoco comenzó este año: participó en Miss Jalisco 2018, donde llegó al Top 5; posteriormente obtuvo la corona de Mexicana Universal Jalisco 2021 y representó a Jalisco en Mexicana Universal 2022.

En el ámbito literario, es autora de Miss Trouble, la reina de los problemas, proyecto que surgió de experiencias personales y de los juicios que otras personas hicieron sobre ella. Actualmente desarrolla la segunda parte del libro.

Mientras que, en su faceta como empresaria, María Vargas desarrolló una empresa de productos elaborados en Jalisco.