Germán Garmendia compartió uno de los momentos más difíciles de su vida personal al anunciar la muerte de Copito, su gato y compañero durante más de una década.

A través de un emotivo video y varias publicaciones en redes sociales, el creador de contenido relató cómo vivió los últimos momentos junto a su mascota y el profundo impacto que su partida ha tenido en su rutina y estado emocional.

La despedida de Germán Garmendia conmovió a millones de seguidores, quienes reaccionaron con mensajes de apoyo ante la pérdida de uno de los integrantes más queridos de su familia.

Germán Garmendia está de luto por la muerte de su gato Copito

El influencer compartió una publicación en Instagram y un video para despedir a Copito, un gatito de color negro que estuvo en la vida de Germán Garmendia por una década.

Germán Garmendia compartió fotos juntos Copito con la descripción: “Adiós Copito, te extrañaré por el resto de mi vida compañerito”.

Germán Garmendia despide a su gato Copito (Instagram/@germangarmendia)

El youtuber compartió un video donde mencionó que el gato Copito murió a inicios de noviembre, pero no lo reveló porque había pasado días complicados por el duelo.

Con la voz entrecortada, Germán Garmendia habló de lo doloroso que ha sido despedir a Copito.

Germán Garmendia narra que llevó a Copito al veterinario y se quedó con él varias horas, hasta que el especialista le mencionó que era momento de dejarlo “descansar”.

Yo no quería dejarlo solo (…) fuimos al veterinario y ahí estaba, aún estaba con los ojitos abiertos, pero ya estaba anestesiado, ya casi no estaba ahí, me acerqué a él, le dije varias cosas Germán Garmendia

Germán Garmendia rompe en llanto al hablar de la muerte de su gato Copito

El youtuber rompió en llanto al contar cómo fue la despedida de Copito, quien estaba anestesiado, pero reaccionó al escuchar su voz.

Estuve ahí con él y luego de media hora me preguntaron si ya era hora y dije sí, no estaba sufriendo, pero ya era hora de que Copito descansara Germán Garmendia

Germán Garmendia narra que se despidió de Copito y entre lágrimas habló de lo especial que fue el tierno gatito, ya que era parte de su familia.

El influencer recordó que Copito era un gato peculiar que solía recibirlo cuando llegaba a casa o lo acompañaba mientras se bañaba, por lo que su muerte cambió su rutina por completo.

Germán Garmendia recordó que Copito era un gato curioso, que solía convivir con las visitas y le gustaba que lo mimaran.

El impacto tras la muerte de Copito fue tan fuerte para Germán Garmendia y su novia Lenay Chantelle Olsen, que tuvieron que mudarse por una semana y no pudieron trabajar.