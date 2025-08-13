Aunque Tu historia como la mía de Rocío Sánchez Azuara de 62 años de edad, salió al aire para intentar hacer competencia al rating de La Casa de los Famosos México 2025, no lo logró.

Solo bastaron dos fines de semana de Tu historia como la mía de Rocío Sánchez Azuara para que decidieran cambiarla de horario para no ser opacada por La Casa de los Famosos México 2025 y la polémica que desatan los integrantes.

Tu historia como la mía, programa de Rocío Sánchez Azuara, no logró robar público a La Casa de los Famosos México 2025

Aunque Rocío Sánchez Azuara es una especialista en los talk show, la conductora no logró bajar el rating de La Casa de los Famosos México 2025 y las polémicas que ahora hay en el Cuarto Noche y Cuarto Día.

Y es que a dos fines de semana de que Tu historia como la mía de Rocío Sánchez Azuara estrenara programas con grandes invitados como:

Verónica Castro de 72 años de edad y Cristian Castro de 50 años de edad

Ivonne Montero de 51 años de edad

La producción de TV Azteca decidió cambiar de horario Tu historia como la mía porque no le llegó ni a los tales al rating de La Casa de los Famosos México 2025.

Tu historia como la mía de Rocío Sánchez Azuara. (@tuhistoriacomolamiatv)

El trabajo que hacen los conductores de La Casa de los Famosos México 2025 junto con las polémicas de los integrantes y las eliminaciones de cada domingo, se están llevando -el 10 de agosto- 5 millones de rating.

Y aunque Rocío Sánchez Azuara sí tiene buen rating con 1 millón el 10 de agosto, la producción ha decidido cambiar la estrategia y ya no competir con La Casa de los Famosos México 2025.

El nuevo horario de Tu historia como la mía de Rocío Sánchez Azuara para ya no competir con La Casa de los Famosos México 2025

Sin duda Tu historia como la mía de Rocío Sánchez Azuara está siendo un éxito, pero no para competir con La Casa de los Famosos México 2025 así que habrá cambio de horario.

Según lo compartido por Pablo Chagra, TV Azteca decidió cambiar Tu historia como la mía al horario estelar de los días sábado. Es decir, el programa de Rocío Sánchez Azuara saldrá a las 9:00 pm.

Hasta el momento, ni las redes de Tu historia como la mía, ni las de TV Azteca han informado del cambio en el horario del programa de Rocío Sánchez Azuara, pero se sabe que la siguiente entrevistada será Lidia Ávila de OV7.

Y es que a ello se le suma que La Casa de los Famosos México 2025 va empezando y la fecha en que la que termina el reality show no está cerca, pues será en octubre.