Tras tres meses de encierro en La Casa de los Famosos, la actriz mexicana Ivonne Montero se coronó como la ganadora del programa de Telemundo en 2022 y este 2023 fue la onceva eliminada de MasterChef Celebrity.

Luego de que Ivonne Montero se impuso ante los 17 concursantes quienes ingresaron La Casa de los Famosos 2 el día 10 de mayo, y de los 4 finalistas, la actriz fue la única mujer, quedado de la siguiente manera:

Ivonne Montero , actriz mexicana de 48 años de edad - 1 lugar

, actriz mexicana de 48 años de edad - 1 lugar Salvador Zerboni, actor mexicano de 43 años de edad - 2 lugar

Nacho Casano, actor y modelo argentino de 42 años de edad - 3 lugar

Toni Costa, youtuber español de 38 años de edad - 4 lugar

La actriz Ivonne Montero se llevó a casa 200 mil dólares (más de 4 millones de pesos mexicanos), tras haber sido una de las favoritos entre los finalistas de La Casa de los Famosos 2.

Ivonne Montero era una de la favoritas de MasterChef Celebrity 2023, pero fue la onceava eliminada por culpa de un brownie.

Ivonne Montero en MasterChef Celebrity 2023 (@MasterChefMX)

Ivonne Montero fue eliminada de MasterChef Celebrity 2023

Tras su exitoso paso por La Casa de los Famosos 2, Ivonne Montero estaba triunfando en MasterChef celebrity 2023 y se postulaba como una de las finalistas.

Sin embargo, Ivonne Montero no logró llegar a la final y el domingo 23 de julio se convirtió en la onceava eliminada de MasterChef Celebrity 2023.

Ivonne Montero tuvo un error mortal al realizar un brownie y los jueces decidieron eliminarla de la competencia.

Entre aplausos, los compañeros de Ivonne Montero la despidieron y los jueces le desearon lo mejor,

Ivonne Montero fue la onceava eliminada de MasterChef Celebrity 2023 (Instagram/@masterchef)

¿Quién es Ivonne Montero, la ganadora de La Casa de los Famosos 2 y onceava eliminada de MasterChef Celebrity 2023?

Ivonne Montero es una actriz y cantante mexicana de 49 años de edad. A sus 24 años debutó en la telenovela ‘Alguna vez tendremos alas’.

Ivonne Montero cuando era joven estudió en una escuela para monjas e incluso pensó en convertirse en una; sin embargo, a los 15 años protagonizó en un comercial de toallas femeninas el cual le abrió muchas puertas.

Atraída por la actuación, a los 22 años dejó su carrera en sociología y entró a estudiar al CEA. Ganó renombre después de participar en la película mexicana ‘El Tigre de Santa Julia’ y series como ‘El señor de lo Cielos’.

Su vida personal tomó importancia debido a que en 2011 contrajo nupcias con Fabio Melanitto quien murió a los 33 años en 2018 a manos del crimen organizado.

Ivonne Montero, actriz. (Agencia México)

Del matrimonio nació Antonella, quien ha pasado por el quirófano en varias ocasiones ya que llegó al mundo con cardiopatía.

Ivonne Montero es experta en realities shows

Su participaron en La Casa de los Famosos fue bien recibida en redes sociales, pero no sorpresiva pues ha participado y sido finalista en reality shows como:

Big Brother

La Isla

Gran desafío

México Baila, entre otros.

Próximamente MasterChef Celebrity 2023