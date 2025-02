Luego de mucha espera, Max confirmó la fecha de estreno para The Last of Us 2, la cual llegará más pronto de lo que muchos pensábamos.

A través de sus redes sociales, Max lanzó tres nuevos pósters de The Last of Us 2, presentando a los protagonistas de la historia.

Es decir, tenemos uno dedicado a Abby, otro a Ellie y uno más para Joel; cada uno de estos pósters presentan elementos representativos de cada personaje.

De Joel podemos ver el reloj que le dio su hija Sarah, con Ellie se ve la guitarra que le regalaron, mientras que con Abby aparece una medalla de las Luciérnagas.

The Last of Us 2 (Max)

¿Cuándo se estrena The Last of Us 2?

De acuerdo con los pósters liberados por Max, The Last of Us 2 se estrenará el domingo 13 de abril de 2025.

Como con su primera entrega, The Last of Us 2 tendrá un estreno semanal; es decir, los capítulos llegarán cada domingo a HBO y a Max al mismo tiempo.

Serán un total de 7 capítulos, así que The Last of Us 2 terminará el 25 de mayo de este mismo año, durando alrededor de mes y medio en pantalla.

Algo que ya es tradicional en las series de Max, que por lo general van de los 5 a los 10 capítulos por temporada.

The Last of Us 2 (Max)

The Last of Us 2 no será la última temporada de la serie en Max

Aunque en PlayStation solo hay dos juegos, Max ya anunció que The Last of Us 2 no será la última temporada de la serie.

The Last of Us 2 es solo la primera etapa alrededor de la historia del segundo juego, la cual se va a expandir para abordar todos los pormenores.

Se planea que, en total, la serie tenga unas 4 temporadas , donde se aborde toda la trama de Ellie, Joel y Abby.

Esto si Naughty Dog, desarrolladora del juego en PlayStation, decide no lanzar una tercera parte del juego.

En ese caso la serie podría durar más allá de The Last of Us 2.