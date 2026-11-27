Teté Espinoza aseguró que su participación en la serie El Juicio, donde interpreta a la abogada Isabel Juárez, va más allá de un simple reto artístico y representa una oportunidad para visibilizar problemáticas como la violencia sexual, la impunidad y las dificultades que enfrentan las víctimas para acceder a la justicia.

Creo que debemos luchar hasta donde sea posible para cambiarlo. He escuchado a muchas personas que ven la serie y se quedan con la idea de que “así es”, pero no debemos conformarnos con aceptar que las cosas sean de esa manera. Teté Espinoza, actriz

La actriz explicó en entrevista con SDPnoticias que la serie El Juicio conectó con convicciones personales sobre la necesidad de hablar públicamente de estos temas y promover una reflexión social.

Además, Teté Espinoza destacó la importancia de construir personajes femeninos alejados de estereotipos tradicionales en la pantalla.

Teté Espinoza, actriz mexicana (Cortesía)

Isabel Juárez, la oportunidad de Teté Espinoza para expresar sus convicciones

La interpretación dramática puede convertirse en una plataforma de denuncia social cuando coincide con las convicciones éticas de quien le da vida.

Para la actriz Teté Espinoza, asumir el rol de la abogada Isabel Juárez en la serie El Juicio representó la oportunidad de llevar a la pantalla un personaje guiado por el compromiso hacia quienes carecen de recursos económicos o respaldo institucional.

Creo que, por alguna razón, me tocó interpretar a la abogada Isabel Juárez, y es un personaje que me importa mucho. Traté de darle vida con toda la honestidad que estuvo a mi alcance, poniendo en ella mi corazón y mi convicción de que esta situación no está bien y de que debemos luchar hasta donde sea posible para cambiarla. Teté Espinoza, actriz

Teté Espinoza, actriz mexicana (Cortesía)

En la trama, la abogada decide asumir la defensa de una joven víctima de violencia sexual al enfrentarse a un poderoso empresario, impulsada por la indignación ante la impunidad con la que suelen actuar las figuras de poder.

La problemática del abuso sexual es un tema que conmueve profundamente a la actriz en su vida personal.

Al enterarse del casting para la serie de Prime Video, Teté Espinoza sintió la necesidad de formar parte del proyecto para abordar abiertamente esta realidad.

Lancé así como un deseo al universo para decir, “Es que de verdad sí necesito hacer esto, sí quiero ser parte de esto porque porque a mí me interesa mucho” Teté Espinoza, actriz

La experiencia de encarar a la abogada Isabel Juárez le reafirmó que el dolor causado por las agresiones sexuales, especialmente hacia niñas y menores de edad, exige no guardar silencio y mantener la conversación viva en el espacio público.

Al mismo tiempo, la reconstrucción del caso en la ficción y el análisis de la realidad de Teté Espinoza evidencian que la verdadera empatía jurídica radica en priorizar el bienestar emocional de la persona agredida.

Teté Espinoza, actriz mexicana (Cortesía)

Teté Espinoza pide no resignarse frente al caso Francisco Aguirre y otros “intocables”

El compromiso de Teté Espinoza cobra mayor resonancia al conectarse con sucesos de la vida real, como la reciente revelación de Ximena Santaolalla sobre el carácter autobiográfico de su libro Un jardín al fondo de la noche y su denuncia por violencia sexual contra Francisco Aguirre Gómez.

Frente al caso de Ximena Santaolalla, la actriz veracruzana manifestó su indignación al constatar que, aun teniendo evidencia y herramientas inmediatas de difusión en la actualidad, los hombres poderosos continúen manteniéndose intocables.

Para Teté Espinoza, esta coyuntura demuestra la urgencia de no resignarse al habitual “así son las cosas”, cuidar la salud emocional de las víctimas y exigir de manera permanente un sistema de justicia empático.

No debemos conformarnos con pensar que “así son las cosas”. Hay que seguir hablando de este tema y, sobre todo, exigir un sistema de justicia empático y verdaderamente justo para todos, especialmente para las víctimas. Teté Espinoza, actriz

Isabel Juárez, el papel que se alinea con uno de los objetivos de Teté Espinoza: romper estereotipos

El papel de Isabel Juárez se alinea con la búsqueda constante de Teté Espinoza por romper los estereotipos de género en la industria audiovisual, donde históricamente ha prevalecido el encasillamiento de las actrices en roles de acompañamiento sentimental como madres, esposas o amigas del protagonista masculino.

Personajes como Isabel Juárez en El Juicio (Prime Video), la capitana en Contra el huracán (Netflix) o Amalú en Tijuana (Netflix) destacan por estar definidos exclusivamente por su profesión y sus propios objetivos narrativos.

Para Teté Espinoza, transformar estas narrativas resulta indispensable para que las futuras generaciones de niñas puedan verse reflejadas en la pantalla y aspirar a múltiples caminos profesionales y sociales.