El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), reveló que a lo largo del 2025 un total de 7 mil 887 niñas fueron madres en México.

A través de un reporte, SIPINNA señaló que los datos recopilados permiten establecer que se registraron 22 nacimientos cada día a cargo de niñas menores de 15 años.

Al advertir que los datos ponen en evidencia un grave problema de abusos contra menores en el país, el sistema anunció una estrategia que tiene el fin de frenar los casos de niñas embarazadas.

Embarazo infantil (Cortesía)

En 2025, casi 8 mil niñas fueron madres en México

Al señalar que los casos de niñas que fueron madres en México se trata de una de las “violencias estructurales más destructivas”, SIPINNA alertó por las altas cifras de menores embarazadas.

En su reporte, el sistema señaló que datos recopilados a lo largo del 2025 indican que un total de 7 mil 887 niñas de entre 10 y 14 años fueron madres en México.

Desde otra perspectiva, SIPINNA indicó que la estadística que se elaboró por medio de datos oficiales establece que cada día, 22 niñas menores de 15 años de edad fueron madres.

“En México no existen niñas madres. Existen niñas víctimas de violencia sexual cuyos derechos no fueron protegidos oportunamente. Sipinna

Tras sentenciar que eso implica que a diario 22 infancias fueron interrumpidas, advirtió que es incorrecto hablar de “niñas madres”, toda vez que se tratan de niñas que han sido víctimas de violencia sexual.

De la misma forma, sostuvo que contrario a lo que se podría pensar, los casos de niñas embarazadas y que dieron a luz no es un asunto rural que sea lejano a las grandes urbes del país.

Indicó que un par de años atrás, en 2024, el 53.8% —más de la mitad de los casos totales— correspondían a menores que vivían en ciudades.

Aunado a ello, resaltó que casi la mitad de casos fueron de niñas que estudiaron solo la primeria, lo que no es un hecho demográfico, sino una violación a los derechos humanos y una emergencia de salud.

7 mil 887 niñas fueron madres en México durante 2025 (SIPINNA)

7 mil 887 niñas fueron madres en México durante 2025 (SIPINNA)

Anuncian estrategia para frenar casos de niñas embarazadas en México

En el reporte que reveló que 7 mil 887 niñas fueron madres en México en 2025, SIPINNA informó que pondrá en marcha la estrategia “Niñas Sí, Madres No”, para combatir la violencia sexual infantil.

Sobre el plan que consta de 6 ejes, resaltó que se ejecutará mediante intervenciones directas en los municipios donde los agresores gozan de impunidad y se toleran los abusos a menores de edad.

Para ello, indicó que se aplicará la Ruta NAME que coordinará escuelas, clínicas, fiscalías y dependencias del DIF para detectar los abusos y restituir los derechos de las menores afectadas.

De esa manera, se perseguirán los delitos graves que rodean los casos de maternidad infantil y se exigirá al Estado perseguir penalmente a los agresores sin desviar la responsabilidad criminal.

En ese sentido, indicó que se transformará entornos comunitarios mediante programas de paz, garantizando que ninguna niña abandone sus estudios ni vea interrumpido su proyecto de vida pleno.

Finalmente, SIPINNA hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad a involucrarse activamente en la estrategia, pues la protección de las niñas se trata de una prioridad.

Así lo destacó el sistema al concluir que “ninguna niña nació para ser madre”, sino que “todas nacieron para vivir plenamente su infancia”.