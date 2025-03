Karime Pindter -de 31 años de edad- y Mariana Bo tuvieron una historia de cortejo que terminó mal; aseguran que hubo acoso disfrazado de atención.

La vida amorosa de Karime Pindter ha dado mucho de qué hablar, luego de que se asegurara que era pareja de Gala Montes, de 24 años de edad.

Posteriormente, la influencer aclaró que sólo era amiga de Gala Montes, pero un nuevo ‘escandaloso amoroso’ persigue a Karime Pindter.

Karime Pindter (Instagram/@karimepindter)

Karime Pindter asegura que se sintió acosada por una pretendiente

El podcast ‘La Nave’ del influencer Marko, incitó a Karime Pindter para que contara sus mejores experiencias.

Fue ahí que Karime Pindter narró cómo una persona la comenzó acosar, tras salir por un breve tiempo.

“Me aplicaron la de You. Era cumple de mi gato, no fue requerida porque no estábamos bien y apenas medio salíamos, se quedó horas abajo, así de: ‘quiero verte’” Karime Pindter

Karime Pindter cuenta que le hizo una fiesta a su gato y no invitó a esta persona, pero la mujer acudió y exigió verla.

En otra ocasión, Karime Pindter organizó una convivencia en su restaurante de hamburguesas y esta persona se presentó sin invitación.

“Hice una convivencia con mis perrísimas en un restaurante de hamburguesas que tengo y ahí la chava (…) no, no, no, subió nuestras conversaciones a X y no mames, una locura, estuvo durísimo” Karime Pindter

Karime Pindter no dijo el nombre su “acosadora”, pero sus fans infirieron que se trataba de la DJ, Mariana Bo -de 34 años de edad-.

Mariana Bo responde a la historia de acoso de Karime Pindter

Aunque Karime Pindter no dio su nombre, Mariana Bo se sintió aludida e hizo un en vivo para aclarar la situación.

Mariana Bo expresó que Karime Pindter fue quien la comenzó a cortejar y ella no le hacía caso.

“Si ustedes creen que regresar la atención, regresar los detalles, preocuparse por esa persona, cuando ella al principio me envió, me invitó a tres viajes, estuvo atrás de mí y yo estuve que no la peleaba” Karime Pindter

La DJ menciona que ella sólo respondió a la atención que Karime Pindter le había mostrado y la influencer la ghosteo.

Es decir, Karime Pindter desapareció de la nada y Mariana Bo se molestó por esta situación.

“De la nada me ghostea ¿Pues cuántos años tenemos? Este pedo no va conmigo y obviamente yo la busco” Karime Pindter

Mariana Bo menciona que ella sólo quería hablar con Karime Pindter y fue cuando la influencer se sintió acosada.

“Ahora resulta que porque le regreso esa atención que al principio ella me dio, yo soy la acosadora” Karime Pindter

Los usuarios de TikTok comenzaron a comentar, que no es la primera vez que señalan a Mariana Bo de acosadora.

Los seguidores de Karime Pindter la comenzaron a defender, mencionando que la influencer nunca dijo el nombre de Mariana Bo y fue ella quien se inculpó.

Karime Pindter no ha dado réplica a las declaraciones de Mariana Bo y la DJ tampoco ha profundizado en el tema.