En La Casa de Los Famosos México 2025 se vivió un momento de tensión cuando Shiky confrontó a Dalilah Polanco de 53 años de edad, por haberle hecho bullying con su pronunciación.

Y es que Shiky de 53 años de edad, se sintió incómodo cuando Dalilah Polanco le externó frente al resto de los integrantes de La Casa de Los Famosos México 2025 su mala pronunciación porque creyó que era por bullying.

Shiky pide a Dalilah Polanco no hacerle bullying en La Casa de Los Famosos México 2025 por su pronunciación del inglés

Los cuartos de La Casa de Los Famosos México 2025 se encontraban en un domingo muy relajado antes de la nuevo eliminación cuando Shiky se incomodó por Dalilah Polanco.

Previo a que conductores de La Casa de Los Famosos México 2025 empiecen la gala de eliminación, los habitantes se encontraban conviviendo en la comida hasta que a Shiky se le ocurrió sacar su inglés.

Shiky en La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

Y es que las cámaras captaron el momento en que Shiky compartiendo una anécdota frente a Dalilah Polanco y El Guana, dice “Game of thrones”, sin embargo, la comediante no pudo evitar cuestionarle su pronunciación.

Aunque Dalilah Polanco le preguntó “¿La silla de qué” para que Shiky repitiera “Game of thrones”, el español la confrontó cuestionando si se trataban de bullying a su pronunciación o qué pasaba.

“La de Game of Thrones (...) no seas bullying, no seas bully con el ingles cari. No seas bully. Por eso me da vergüenza hablar inglés porque os reís cuando intento pronunciarlo y me pasa toda mi vida”. Shiky, conductor.

Esto debido a que Shiky admitió que su pronunciación del inglés lo ha llevado a ser blanco de bullying en más de una ocasión, sobre todo en México, “en España casi todos lo hablamos mal”.

Sin embargo, Dalilah Polanco admitió que no era por hacerle bullying sino porque le encanta como pronuncia mal y porque le divierte, aunque Shiky frustrado le dijo que siempre era lo mismo.

Pese a la incomodidad que se vivió en La Casa de Los Famosos México 2025, Shiky accedió a volver a decir “Instagram” por sílaba, luego de que Dalilah Polanco le ayudó a corregir la pronunciación.

¿Cuándo termina La Casa de Los Famosos México 2025? El octavo integrante está por salir, quedando solo tres del Cuarto Día en la competencia.