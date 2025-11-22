Shiky -de 53 años de edad- narra la historia de terror que vivió por una palomita de maíz, tras ser hospitalizado.

Durante la madrugada del 17 de noviembre, Shiky fue hospitalizado y sometido a una cirugía tras padecer una infección en el oido y la garganta.

Shiky narra cómo una palomita de maíz puso en riesgo su vida

Tras varios días en el hospital, Clemente Rodríguez, Shiky, fue dado de alta y dio una entrevista en De Primera Mano.

Shiky reveló que una palomita de maíz le provocó una lesión en la muela, la cual se infectó y se propagó por su oido, así como su garganta.

“Empezó en la casa (La Casa de los famosos México) empezó todo con una palomita que se coló e hizo una infección” Shiky

El locutor menciona que sí acudió al médico para que trataran su muela, pero aún así presentó una infección.

“La infección se fue al ganglio, del ganglio se fue al oido y de ahí a la garganta” Shiky

Shiky dice que sus médicos le mencionaron que si hubiera tardado 3 hora más en llegar al hospital, hubiera muerto.

El conductor menciona que ha pasado días complicados, ya que la infección no permitía que lo intubaran y estuvo a punto de que le hicieran una traqueotomía.

Los médicos de Shiky le mencionaron que su vida sí corría peligro, pues la infección de una muela puede ser fatal.

Shiky (Instagram/@yosoyshiky)

Shiky “vivió un infierno” y se quedó sin ahorros

Los médico tuvieron que intubar a Shiky y él asegura que fue la peor experiencia de su vida.

“Yo solo estuve dos días con el tubo y ha sido un infierno, de verdad no se imaginan ese momento de no poder respirar” Shiky

Shiky menciona que durante su procedimiento sentía que no podía respirar.

El conductor menciona que él no estaba preparado para una emergencia de este tipo, pero afortunadamente tenía ahorros.

Shiky cuenta que unos días antes de ser hospitalizado, planeaba con su pareja qué harían con los ahorros que tenían.

Al final, el dinero de sus ahorros se destinó para pagar sus gastos hospitalarios.

“Si no tienes seguro, no es por codo, es porque dice: ‘Ay, qué me va pasar’ y luego te pasa como a mí que de un día para otro (…) hace tres días estaba preguntando a Abraham, con el dinero que tenemos y si compramos un terreno, pues mira, ese dinero tenía destino” Shiky

Shiky se encuentra estable y expresó que su situación de salud lo llevó a pensar sobre lo efímera de la vida.