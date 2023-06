Sergio Mayer -de 57 años de edad- reveló que su esposa Issabela Camil vivió “cosas no gratas” cuando sostenía una relación con Luis Miguel.

La plática se dio entre participantes de La Casa de los Famosos México, reality show en el cual está concursando Sergio Mayer.

El tema salió a colación debido a que otro de los participantes, Poncho de Nigris, le preguntó directamente respecto a si era verdad lo que salió en la serie de Luis Miguel.

Al respecto, Sergio Mayer revivió algunos de los aspectos más tormentosos de la relación que Issabela Camil vivió durante su relación con Luis Miguel, de 53 años de edad.

En La Casa de los Famosos México, Poncho de Nigris le pidió a Sergio Mayer que “contara la verdad” de lo ocurrido entre Issabela Camil y Luis Miguel.

Al respecto, Sergio Mayer dijo en La Casa de los Famosos México que no podía contar ninguna verdad debido a que, sencillamente, no fue él quien vivió esa relación.

Incluso puntualizó que es un tema del que ni la misma Issabela Camil quiere hablar, además de que hay cosas que él tampoco le pregunta porque no las quiere saber.

Del mismo modo, Sergio Mayer dijo que cuando se estaba dando lo de la serie de Luis Miguel, constantemente contactaban a su esposa para que la grabaran y hablara de su relación.

Pero Issabela Camil se mantuvo firme en no querer hablar del tema. Aunque Sergio Mayer ya lo destapó en La Casa de los Famosos México.

Al parecer, lo único que le ha mencionado a Sergio Mayer es que vivió “cosas no gratas” con Luis Miguel:

“Ella nunca quiso dar su historia ni su versión porque hay cosas, que no sé, que no fueron gratas [...] Me dijo, ‘si yo dijera mi versión está cabrón y no fueron gratas’. Es lo único que sé”.

Sergio Mayer