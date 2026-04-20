Prepárate para los conciertos de The Weeknd en el Estadio GNP Seguros. Te damos setlist y horarios para los días 20, 21 y 22 de abril.

El After Hours Til Dawn World Tour de The Weeknd llega a CDMX con tres fechas de concierto.

Setlist para los conciertos de The Weeknd en el Estadio GNP Seguros

Para los días 20, 21 y 22 de abril, el setlist de canciones para el concierto de The Weeknd en el Estadio GNP Seguros sería este:

  1. The Abyss
  2. Wake Me Up
  3. After Hours
  4. Starboy
  5. Heartless
  6. Faith
  7. Take My Breath
  8. Sacrifice
  9. How Do I Make You Love Me?
  10. Can’t Feel My Face
  11. Lost in the Fire
  12. Kiss Land
  13. Often
  14. Given Up on Me
  15. I Was Never There
  16. Given Up on Me
  17. The Hills
  18. Baptized in Fear
  19. Open Hearts
  20. Cry for Me
  21. I Can’t Fucking Sing
  22. São Paulo
  23. Until We’re Skin & Bones
  24. Timeless
  25. RATHER LIE
  26. Creepin’
  27. Niagara Falls
  28. One of the Girls
  29. Stargirl Interlude
  30. Out of Time
  31. I Feel It Coming
  32. Die for You
  33. Is There Someone Else?
  34. Wicked Games
  35. Call Out My Name
  36. The Morning
  37. Save Your Tears
  38. Less Than Zero
  39. Blinding Lights
  40. Without a Warning
  41. Reflections Laughing
  42. High for This
  43. House of Balloons
  44. Moth to a Flame
Horarios del concierto de The Weeknd en el Estadio GNP Seguros

Los horarios del concierto de The Weeknd en el Estadio GNP Seguros para el 20, 21 y 22 de abril serán estos:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la tarde
  • Inicio de concierto: 9:00 de la noche
  • Duración: 2 horas aproximadamente
  • Fin de concierto: 11:00 de la noche

El concierto de The Weeknd contará con Anitta como artista invitada para interpretar el tema São Paulo.

