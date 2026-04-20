Prepárate para los conciertos de The Weeknd en el Estadio GNP Seguros. Te damos setlist y horarios para los días 20, 21 y 22 de abril.
El After Hours Til Dawn World Tour de The Weeknd llega a CDMX con tres fechas de concierto.
Setlist para los conciertos de The Weeknd en el Estadio GNP Seguros
Para los días 20, 21 y 22 de abril, el setlist de canciones para el concierto de The Weeknd en el Estadio GNP Seguros sería este:
- The Abyss
- Wake Me Up
- After Hours
- Starboy
- Heartless
- Faith
- Take My Breath
- Sacrifice
- How Do I Make You Love Me?
- Can’t Feel My Face
- Lost in the Fire
- Kiss Land
- Often
- Given Up on Me
- I Was Never There
- Given Up on Me
- The Hills
- Baptized in Fear
- Open Hearts
- Cry for Me
- I Can’t Fucking Sing
- São Paulo
- Until We’re Skin & Bones
- Timeless
- RATHER LIE
- Creepin’
- Niagara Falls
- One of the Girls
- Stargirl Interlude
- Out of Time
- I Feel It Coming
- Die for You
- Is There Someone Else?
- Wicked Games
- Call Out My Name
- The Morning
- Save Your Tears
- Less Than Zero
- Blinding Lights
- Without a Warning
- Reflections Laughing
- High for This
- House of Balloons
- Moth to a Flame
Horarios del concierto de The Weeknd en el Estadio GNP Seguros
Los horarios del concierto de The Weeknd en el Estadio GNP Seguros para el 20, 21 y 22 de abril serán estos:
- Apertura de puertas: 7:00 de la tarde
- Inicio de concierto: 9:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 11:00 de la noche
El concierto de The Weeknd contará con Anitta como artista invitada para interpretar el tema São Paulo.