La Casa de los Famosos México es el sitio perfecto para sacar todos los temas nunca antes mencionados, como la relación que Poncho de Nigris con La Tigresa.

Aunque en ocasiones anteriores Poncho de Nigris ya había dicho que lo de La Tigresa fue pura mercadotecnia, para impulsarlo tras Big Brother, a Sergio Mayer le quedaba una duda.

El ‘romance’ de Poncho de Nigris -de 47 años de edad- e Irma Serrano ‘La Tigresa’ fue lo de más mencionado en sus tiempos, pero ¿tuvieron sexo?

El creador de contenido le contó a Sergio Mayer -de 57 años de edad- lo que verdaderamente pasó y el ex Garibaldi no pudo disimular su impacto.

Poncho de Nigris aseguró sí haber sentido la muerte de La Tigresa, quien murió a los 89 años de edad en 2023, pero desde hace varios años ya había dicho que su relación fue falsa.

Fue en el año 2000 que Poncho de Nigris y La Tigresa acapararon titulares al anunciar su romance, pero de un tiempo para acá comenzó a decir que fue estrategia solamente.

Sin embargo, quedó claro que a Sergio Mayer, su amigo en La Casa de los Famosos México, no recordaba la negación y lo volvió a cuestionar al respecto.

Aunque esta vez, prefirió tomar la sala de La Casa de los Famosos México, para cuestionarle directamente sobre el sexo con La Tigresa o bien un beso.

Y aunque Poncho de Nigris lo negó y hasta lo juró por su hermano fallecido y sus hijos, Sergio Mayer le volvió a preguntar “¿nada?”.

Poncho de Nigris le juró a Sergio Mayer que nunca tuvo sexo con La Tigresa, pero La Casa de los Famosos México se llevó una exclusiva cuando contó que la cantante se le desnudó.

El regiomontano niega que en algún momento haya sentido atracción hacia La Tigresa, al nivel en que ni siquiera tuvo una erección cuando la famosa se le desnudó.

“Se me desnudó y me dijo cogeme, le dije no se me para”.

Poncho de Nigris, influencer.