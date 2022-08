A pesar de las críticas, Rubí llegó a la final de La Academia y durante un encuentro con medios de comunicación, la famosa quinceañera fue cuestionada sobre si merece ganar el concurso y esto dijo.

La llegada de Rubí a La Academia fue criticada desde el inicio, pues aseguraron que era la otra ‘Jolette’ y que solo había ingresado para generar polémica.

Con el paso de los días, Rubí demostró ser muy disciplinada, pero sus participaciones en los conciertos no fueron del agrado de los jueces e incluso Horacio Villalobos la exhortó a que se fuera de La Academia.

A pesar de todo, Rubí siguió en el proyecto hasta el final a pesar de que en la última expulsión, Lolita Cortés y Ana Bárbara no evitaron mostrar su molestia porque ella pasó a la final y eliminaron a Eduardo.

El final de La Academia constará en dos conciertos el próximo fin de semana y los finalistas son:

Es por eso que tuvieron un último encuentro con la prensa y fueron cuestionados sobre las razones por las que deberían de ser los ganadores de La Academia.

Rubí fue honesta y dijo que como sus compañeros, ella había trabajado desde cero y le costó mucho, por lo que era consciente de que debía seguir su preparación musical.

“Siempre me he mostrado una persona real y creo que merezco ganar, así lo siento yo, porque realmente para mí es muy genial poder inspirar a otras personas, que como dijo Nelson, dudan de lo que pueden hacer. Yo muchas veces dudé de mi misma, yo muchas veces dije ¿qué estoy haciendo aquí? No puedo y aún así, estoy aquí”

Rubí