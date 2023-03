¿Ricardo Casares no soportó y se fue de TikTok? El conductor de Venga la Alegría ha sido blanco de ataques tras participar en la cobertura de los premios Oscar 2023.

La causa: Los internautas y hasta la experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, afirman que a Ricardo Casares le brotó la envidia por el éxito que tuvo Javier Ibarreche.

Aunque Ricardo Casares aceptó que sintió “envidia de la buena” por el tiktoker experto en cine, los ataques no pararon y entonces el periodista tomó una decisión radical.

Ricardo Casares (@ricardocasares / Instagram )

Ricardo Casares borró su cuenta de TikTok

Ricardo Casares, como cualquier otro personaje que se dedica a la televisión, solía ser muy activo en TikTok, la red social de moda.

Tanto así, que el 12 de marzo, cuando se preparaba para dar cobertura a los premios Oscar, compartió en TikTok fotos y videos desde el recinto que albergó la cermonia.

Casi 48 horas después de esto, Ricardo Casares desapareció de TikTok, plataforma en la que se concentraron los ataques y críticas por su coportamiento con Javier Ibarreche.

Ricardo Casares se va de TikTok (Especial)

Ante ello, ahora los usuarios de TikTok afirman que Ricardo Casares no soportó las burlas y el hate por haber intentado opacar al influencer de abundante cabellera rizada.

¿Qué hizo entonces? Según los internautas, Ricardo Casares decidió huir de TikTok, donde efectivamente, ha sido borrada su cuenta @ricardocasaestv.

Hasta el momento, Ricardo Casares no ha dado una explicación del por qué dejó TikTok, lo que podría hacer durante su participación en Venga la Alegría.

Internautas siguen a Ricardo Casares hasta instagram para seguirle cantando sus verdades

También, podría llegar vía su cuenta de Instagram, donde Ricardo Casares sigue activo y en la que ahora sus haters le están diciendo sus verdades, según ellos.

Y es que, los internautas aseguran que no es la primera vez que Ricardo Casares saca a relucir su lado oscuro.

Para comprobarlo, afirman, basta ver su participación en el reality show de La Isla o en Venga la Alegría, donde cada pocos días haría algún berrinche porque las cosas no son como le gustan.

“Siempre has hecho tus berrinches, desde La Isla y en VLA y ahora en los Oscar demostraste tu envidia (no hay envidia de la buena, envidia es envidia). Tus palabras demuestran que no soportaste 🥱”, escribió @eduardo.pinkman.

Algo similar opinaron otros internutas, como:

“Se te notó, ojalá lo aceptaras... y hoy, después de años y admirar tu trabajo, te dejé de seguir. (No pierdes mucho pero se acumula)” @omarmaya_ip3

Ricardo Casares (@ricardocasares / Instagram )

“No hay envidia de la buena esa no existe. todo el tiempo lo estuviste interrumpiendo y no soy fan de Javier ( lo ubico me parecen buenas sus reseñas hasta ahi) comentario totalmente imparcial” @stephsantiagonova