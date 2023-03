¿Ventaneando le advirtió a Javier Ibarreche sobre Ricardo Casares? Así le dijo Daniel Bisogno cuando fue al programa para hablar de la transmisión de los premios Oscar 2023.

Javier Ibarreche -de 29 años de edad- brilló durante la transmisión de TV Azteca de la ceremonia número 95 de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La participación de Javier Ibarreche fue aplaudida en las redes sociales, sin embargo algunos usuarios consideraron que Ricardo Casares -de 42 años de edad- se había mostrado envidioso y no dejaba hablar a su compañero.

En medio de las críticas por presuntos celos, se revivió un video en donde Daniel Bisogno -de 49 años de edad- le advirtió a Javier Ibarreche sobre sus compañeros, ¿será que ya conocía lo que iba a pasar con Ricardo Casares?

El domingo 12 de marzo se llevó a cabo los premios Oscar 2023, en donde Guillermo del Toro se llevó el galardón por ‘Mejor película de Animación’ gracias a ‘Pinocho’.

Como cada año TV Azteca llevó a su equipo que se encargó de compartir cada detalle de esta importante premiación. Los conductores que se encargaron de la cobertura de los premios Oscar 2023 fueron:

La participación de Javier Ibarreche no pasó desapercibida ya que su nombre de inmediato se convirtió en tendencia en las redes sociales.

Sin embargo usuarios tacharon a Ricardo Casares de querer opacar al tiktoker y no dejarlo hablar durante la alfombra roja de los premios Oscar 2023.

En medio de la controversia se revivió un video de cuando Daniel Bisogno le advirtió a Javier Ibarreche sobre sus compañeros de la transmisión de los Oscar 2023.

Javier Ibarreche acudió al programa Ventaneando para hablar sobre su participación en la transmisión de los premios Oscar 2023 y se dijo muy emocionado de poder compartir con un gran equipo.

Pedro Sola le cuestionó a Javier Ibarreche si ya había conocida a sus compañeros que lo acompañarían, por lo que el tiktoker reconoció que ya había tenido la oportunidad de verlos.

Daniel Bisogno de inmediato señaló que ese iba a ser el problema y le advirtió que tuviera cuidado porque no lo dejarían hablar.

Tras el comentario de Daniel Bisogno, Javier Ibarreche dijo que el se encontraba feliz con el simple hecho de que lo iban a llevar a la alfombra roja de los premios Oscar 2023.

En medio de toda la controversia, Javier Ibarreche compartió una publicación sobre su participación en los premios Oscar 2023.

Javier Ibarreche se mostró muy emocionado de poder haber cumplido un sueño al estar en esta ceremonia.

En su publicación, Javier Ibarreche recordó algunos de los grandes momentos que vivió en los premios Oscar 2023.

Javier Ibarreche se mostró agradecido con TV Azteca por haberlo tomado en cuenta para ser parte de la transmisión de los premios Oscar 2023.

Aprovechó su post para agradecerle a Ricardo Casares por haberle ayudado durante la transmisión para que no se sintiera perdido.

“@aztecasiete gracias por llevarme a cumplir mi sueño. @highlife_mx gracias por ponerme el traje que ya no me quiero quitar nunca. @ricardocasares gracias por llevarme de la mano en esa alfombra donde yo solo me hubiera sentido absolutamente perdido”

Javier Ibarreche también agradeció al resto del equipo que participó en la transmisión y destacó que sentía que le habían dado un premio.

“@horacitu_oficial @lachicaalmodovar @linetpuente @soyjessicabulman no pude haber pedido mejor equipo para compartir esto. Sé que yo ni entré al teatro, pero siento como si me hubieran dado un premio, ya mero me ponen la música, luego les cuento más porque, de nuevo, tengo un chingo más que contar. Javi de 2021, agárrate, cabrón. No tienes idea lo que te espera”

Javier Ibarreche