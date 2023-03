Ricardo Casares acepta que le tiene envidia, pero “de la buena” a Javier Ibarreche, tras hate recibido durante la transmisión de los premios Oscar 2023.

El domingo 12 de marzo se llevó a cabo la ceremonia número 95 de los Premios de la Academia, como cada año TV Azteca llevó a su equipo que se encargó de compartir cada detalle de esta importante premiación.

Este año el equipo de TV Azteca para la cobertura de los premios Oscar 2023 estuvo conformado por:

Javier Ibarreche triunfó durante los premios Oscar 2023; sin embargo, usuarios tacharon a Ricardo Casares de querer opacar al tiktoker.

Ante las críticas que recibió, Ricardo Casares confesó que si le tiene envidia a Javier Ibarreche, pero “de la buena”.

Desde que se anunció que Javier Ibarreche formaría parte de la transmisión de TV Azteca para los premios Oscar 2023, el tiktoker se mostró muy emocionado.

Javier Ibarreche de inmediato se convirtió en tendencia pues usuarios consideraron que sus comentarios habían sido muy atinados y era lo que las personas querían conocer.

Sin embargo, usuarios también señalaron que Ricardo Casares quería opacar a Javier Ibarreche durante la transmisión de los premios Oscar 2023.

Tras ser tachado de “envidioso”, Ricardo Casares compartió una publicación en donde confesó que si le tiene envidia a Javier Ibarreche, pero “de la buena”.

Ricardo Casares puntualizó que tenía una gran admiración por Javier Ibarreche, ya que consideró que el tiktoker es un tipo muy agradable que se ha preparado y es muy querido por las personas.

“Después de meses de mucho trabajo, que se suman a la labor de todo un año leo con mucha sorpresa como banda (seguro seguidores extremos) me revientan pues según ellos “me dio envida” @ibarrechejavier y tienen razón me da envidia y admiración un tipo tan talentoso y agradable, tan preparado y tan querido!”

En su publicación Ricardo Casares puntualizó que como compañero se acercó a Javier Ibarreche para crear una buena conexión que se transmitiera en la televisión.

“Pero me da envidia de la buena y como compañero me acerque a él desde el minuto 1 para lograr una sociedad que claro que se dio! Fui por estar al lado de él, el primero en sorprenderme cuando Lee Curtís lo saludo y más aún lo abrace cuando Santi Mitre le felicito una crítica”

Ricardo Casares resaltó que Javier Ibarreche hizo un gran trabajo, sin embargo también se mostró orgulloso de lo que él había hecho.

“La realidad es que la pasamos de poca madre! Pero veo que mucha gente no sabe que para apoyar a uno no tiene que joder a otro! Estoy muy orgulloso de Javier lo hizo espectacular pero también estoy muy contento con mi chamba no veo porque me reventaron así!”

