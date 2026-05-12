Anahí estaba mostrando su rutina de ejercicio cuando sufrió un peligroso accidente que la llevó al hospital; esto se sabe del estado de salud de la cantante.

En el video compartido por Anahí en Instagram se le ve haciendo ejercicio en una máquina de pilates, cuando un tubo se movió de posición y la cantante cayó abruptamente.

La cantante se golpeó la espalda y el cuello, por lo que acudió al hospital para descartar cualquier lesión grave.

Tras la aparatosa caída, Anahí confirmó que está bien y prometió a sus fans ya no estar de “inventada” con sus complicadas rutinas de ejercicio.

Anahí sufre peligroso accidente mientras hacía ejercicio

El las imágenes compartidas por Anahí se ve que la caída fue aparatosa y que la actriz se había lastimado el cuello, por lo que sus fans manifestaron su preocupación.

Horas después, Anahí compartió en sus historias de Instagram una radiografía donde aseguró que estaba bien y que no había presentado lesiones tras la caída.

‼️ MOMENTO EXACTO en que la cantante mexicana ANAHÍ sufrió una FUERTE caída mientras realizaba ejercicio y tuvo que ser llevada al hospital 😱



El verdadero POR INVENTADA pic.twitter.com/Re4UlXj1zA — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) May 12, 2026

En otra historia, Anahí compartió una reflexión sobre cómo la vida puede cambiar en cuestión de minutos.

“En un segundo y de la forma más tonta puede cambiar todo. Gracias a Dios no paso nada”, escribió Anahí en su historia acompañada de una foto junto a su familia.

Los fans de Anahí mostraron su preocupación y le pidieron que dejara de intentar rutinas de ejercicio que pusieran en riesgo su salud.

Anahí se llama “inventada” por la rutina que puso en peligro su salud

Tras confirmar que estaba bien de salud y que había presentando alguna lesión por su aparatosa caída, Anahí bromeó y se llamó “inventada”.

“El verdadero inventada. Ya les prometí dejar las artes circenses peligrosas”, mencionó Anahí en su última historia de Instagram.

Anahí cree que por estar “presumiendo” lo complejo de su rutina de ejercicio, terminó con un fuerte golpe.

La cantante está estable y también le prometió a su familia ya no realizar ejercicios complicados.