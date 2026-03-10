La llegada de Scarpetta a Amazon Prime Video marca un momento clave para la plataforma, que busca instalarse como una de las más importantes a nivel de contenido.

Scarpetta está basada en las novelas de Patricia Cornwell y busca demostrar que las series forenses aún tiene mucho que dar, aunque su época de oro parece que pasó hace ya varios años.

Aquí te dejamos nuestra reseña de 5 puntos:

Scarpetta cuenta con una trama única La narrativa de Scarpetta te atrapa desde el primer momento La producción de Scarpetta es muy buena El reparto de Scarpetta es excelente Scarpetta tiene su propia identidad dentro de la saturación de series forenses

Scarpetta cuenta con una trama única

Scarpetta cuenta con una trama única, que la diferencia de otras series del estilo debido a la manera en la que se desarrolla.

La historia sigue a Kay Scarpetta, Jefa Médica Forense que se enfrenta a un caso de asesinato que guarda inquietantes similitudes con algo que sucedió décadas atrás. El cual conocemos gracias a flashbacks muy bien insertados.

Scarpetta (Amazon Prime Video)

Para bien o para mal, ella no está sola, pues prácticamente toda su familia se ve involucrada en la investigación; la mayoría forma parte de una agencia de seguridad de Estados Unidos.

Así vemos a Kay no solo lidiar con el caso, el trauma de su pasado y la necesidad de darle seguridad a la ciudad; también debe de estar al pendiente de su familia y todo el drama que se forma alrededor de ella.

La narrativa de Scarpetta te atrapa desde el primer momento

La narrativa de Scarpetta te atrapa desde el primer momento, pues está armada de una manera bastante original.

El show siempre mantiene un enfoque doble. De entrada nos muestra el lado procedimental forense, con un alto nivel de detalle en autopsias, análisis de evidencia y reconstrucción de escenas del crimen.

Por otro, el drama psicológico, que explora cómo la protagonista lidia con el peso de su pasado y la presión de resolver crímenes que parecen diseñados para desafiarla personalmente.

Al mismo tiempo, nos enseña la historia desde dos tiempos en un mismo espacio; vemos cómo se desarrollan las cosas en el presente, así como en el pasado, con esto último dándole sentido a lo eventos actuales.

Básicamente es como ver dos series al mismo tiempo, primera y segunda temporada en un movimiento, o precuela y secuela, como lo quieras llamar. Lo cual hace que te involucres con lo que pasa en pantalla y los personajes.

Scarpetta (Amazon Prime Video)

La producción de Scarpetta es muy buena

Aunque no se trata de un despliegue técnico espectacular, debemos decir que la producción de Scarpetta es muy buena, logrando la inmersión necesaria para el espectador.

Amazon ha apostado por un formato de 8 episodios en su primera temporada cerrada, lo cual hace que la serie pueda explotar todo su potencia desde el inicio y sin preocuparse por el futuro, aunque deja un par de cosas al aire, por si necesita posteriormente.

Por su parte, la ambientación en dos tiempos diferentes es un detalle estratégico, pues nos muestra dos puntos de vista de cómo se hace el trabajo forense.

Por un lado con métodos más manuales y menos automatizados, y por el otro con tecnología de última generación que incluso presenta a una inteligencia artificial autónoma, que forma parte importante de la trama.

Lo cual nos da diferentes puntos de vista de la vida de una misma persona, sin perder el hilo dramático de lo que estamos viendo en pantalla.

Scarpetta (Amazon Prime Video)

El reparto de Scarpetta es excelente

Otra cosa que hace sobresalir es que el reparto de Scarpetta es excelente, con actuaciones destacadas, sobre todo de las protagonistas.

Nicole Kidman, de 58 años, como la Dra. Kay Scarpetta, nos presenta un personaje complejo que combina rigor científico con vulnerabilidad emocional debido a los traumas de su pasado, así como su conexión con su sobrina.

Rosy McEwen, de 30 años, como Kay Scarpetta joven, muestra por el otro lado, una mujer menos dura y que trata de ser más cálida en su trabajo; mientras se va adentrando en el complejo y oscuro mundo de la medicina forense.

Jamie Lee Curtis, de 67 años, como Dorothy Scarpetta, la hermana de Kay, es lo diametralmente opuesto a ella, más abierta y alegre; cosa que es una fachada para lidiar con el mismo trauma de la familia.

La química entre Kidman y Curtis es uno de los puntos más fuertes , ya que ambas demuestran gran capacidad para sostener este tipo de narrativas intensas y complejas.

Scarpetta (Amazon Prime Video)

Scarpetta tiene su propia identidad dentro de la saturación de series forenses

Aunque muchos pueden pensar que es más de lo mismo, Scarpetta tiene su propia identidad dentro de la saturación de series forenses, teniendo una esencia única a la hora de presentarse en pantalla.

Si bien en libros Scarpetta fue pionera en el género forense, en televisión tiene mucha competencia con exponentes como CSI, Bones e incluso True Detective, que buscan abordar temas similares.

Sin embargo, la apuesta de Amazon Prime Video es volver a lo esencial; la ciencia forense como motor narrativo, aunque existe un drama familiar, en realidad todo gira en torno al caso a investigar, no hay historias paralelas dejadas al aire o “independientes”.

Esto nos da una especie de híbrido, pues es más seria y científico que Bones, menos místico que True Detective, y con un enfoque narrativo más clásico que Mindhunter. Lo cual agradará a los fans de este género.

Scarpetta (Amazon Prime Video)

¿Vale la pena ver Scarpetta en Amazon Prime Video?

Scarpetta es más que una adaptación televisiva, es un intento de recuperar el espíritu del thriller forense clásico y darle nueva vida en la era del streaming.

Con un elenco de lujo, una narrativa oscura y un trasfondo literario sólido, Scarpetta tiene potencial para convertirse en una de las mejores series de este estilo en el año.

Puesto que logra armar muy bien su trama y el hecho de hacer todo en dualidades, le da un toque creativo del que carecen varias producciones actuales.

Sin lugar a dudas, es una de las mejores series de Amazon Prime Video de este inicio de año y, como ya mencionamos, demuestra que el drama forense aún tiene mucho que explorar.