Te decimos todo lo que debes saber de La Casa de los Espíritus, acá el tráiler, elenco y estreno en Prime Video.

Basada en la obra maestra de Isabel Allende, la serie de La Casa de los Espíritus llega a Prime Video bajo la producción de Eva Longoria.

Tráiler La Casa de los Espíritus de Prime Video

En redes, Prime Video liberó el tráiler oficial de La Casa de los Espíritus.

Durante el avance, se presentan a los personajes y la trama que tendrá la producción.

La Casa de los Espíritus es una de las grandes apuestas que tiene Prime Video para este 2026.

Por ello, La Casa de los Espíritus tendrá una narrativa extendida para explorar a detalle la novela de Isabel Allende.

Como directores de La Casa de los Espíritus están:

Francisca Alegría, de 40 años de edad

Andrés Wood, de 60 años de edad

Ellos serán los encargados de contar las turbulenta historia de cuatro generaciones de la Familia Trueba durante el siglo XX.

La Casa de los Espíritus, serie de Prime Video (Prime Video )

Elenco de La Casa de Los Espíritus, serie de Prime Video

El elenco de La Casa de Los Espíritus, serie de Prime Video, está conformado por:

Alfonso Herrera, de 42 años de edad, como Esteban Trueba

Nicole Wallace, de 24 años de edad, como Clara del Valle (joven)

Dolores Fonzi, de 47 años de edad, como Clara del Valle (madura)

Fernanda Urrejola, de 42 años de edad, como Blanca Trueba

Sara Becker, de 44 años de edad, como Blanca Trueba

Maribel Verdú, de 55 años de edad como, Tránsito Soto

Rochi Hernández Alba, de 28 años de edad, como Alba

Fernanda Castillo, de 44 años de edad, como Férula Trueba

Juan Pablo Raba, de 49 años de edad, como Tío Marcos

Eduard Fernández, de 61 años de edad, como Severo

Pedro Fontaine, de 35 años de edad, como Jaime Trueba

Aline Küppenheim, de 56 años de edad, como Nívea del Valle

Chiara Parravicini, de 29 años de edad, como Rosa del Valle

Luis Dubó, de 62 años de edad, como Pedro El Viejo

Nicolás Conteras como Pedro Tercero

Néstor Cantillana, de 50 años de edad, como Pedro Segundo

Catalina Saavedra, de 42 años de edad, como Nora Mora

La Casa de los Espíritus, serie de Prime Video (Prime Video )

Fecha de estreno en Prime Video de La Casa de Los Espíritus

Junto con el avance de La Casa de los Espíritus, Prime Video confirmó la fecha de estreno de la serie.

La Casa de los Espíritus estará disponible a partir del miércoles 29 de abril con tres episodios.

Posteriormente, se estrenará un episodio cada semana hasta su emisión final programada para el 13 de mayo 2026.