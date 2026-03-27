Te decimos todo lo que debes saber de La Casa de los Espíritus, acá el tráiler, elenco y estreno en Prime Video.
Basada en la obra maestra de Isabel Allende, la serie de La Casa de los Espíritus llega a Prime Video bajo la producción de Eva Longoria.
Tráiler La Casa de los Espíritus de Prime Video
En redes, Prime Video liberó el tráiler oficial de La Casa de los Espíritus.
Durante el avance, se presentan a los personajes y la trama que tendrá la producción.
La Casa de los Espíritus es una de las grandes apuestas que tiene Prime Video para este 2026.
Por ello, La Casa de los Espíritus tendrá una narrativa extendida para explorar a detalle la novela de Isabel Allende.
Como directores de La Casa de los Espíritus están:
- Francisca Alegría, de 40 años de edad
- Andrés Wood, de 60 años de edad
Ellos serán los encargados de contar las turbulenta historia de cuatro generaciones de la Familia Trueba durante el siglo XX.
Elenco de La Casa de Los Espíritus, serie de Prime Video
El elenco de La Casa de Los Espíritus, serie de Prime Video, está conformado por:
- Alfonso Herrera, de 42 años de edad, como Esteban Trueba
- Nicole Wallace, de 24 años de edad, como Clara del Valle (joven)
- Dolores Fonzi, de 47 años de edad, como Clara del Valle (madura)
- Fernanda Urrejola, de 42 años de edad, como Blanca Trueba
- Sara Becker, de 44 años de edad, como Blanca Trueba
- Maribel Verdú, de 55 años de edad como, Tránsito Soto
- Rochi Hernández Alba, de 28 años de edad, como Alba
- Fernanda Castillo, de 44 años de edad, como Férula Trueba
- Juan Pablo Raba, de 49 años de edad, como Tío Marcos
- Eduard Fernández, de 61 años de edad, como Severo
- Pedro Fontaine, de 35 años de edad, como Jaime Trueba
- Aline Küppenheim, de 56 años de edad, como Nívea del Valle
- Chiara Parravicini, de 29 años de edad, como Rosa del Valle
- Luis Dubó, de 62 años de edad, como Pedro El Viejo
- Nicolás Conteras como Pedro Tercero
- Néstor Cantillana, de 50 años de edad, como Pedro Segundo
- Catalina Saavedra, de 42 años de edad, como Nora Mora
Fecha de estreno en Prime Video de La Casa de Los Espíritus
Junto con el avance de La Casa de los Espíritus, Prime Video confirmó la fecha de estreno de la serie.
La Casa de los Espíritus estará disponible a partir del miércoles 29 de abril con tres episodios.
Posteriormente, se estrenará un episodio cada semana hasta su emisión final programada para el 13 de mayo 2026.