La llegada de La Oficina a Amazon Prime Video representa uno de los movimientos más ambiciosos del streaming en Latinoamérica.

Se trata de la adaptación mexicana de The Office, una de las comedias más influyentes. Si bien había miedo del resultado, debido a la historia reciente de remakes, La Oficina sale muy bien parada, por lo menos en sus primeros episodios.

Aquí te dejamos nuestra reseña en 5 puntos:

La Oficina cuenta con una muy buena producción El elenco de La Oficina cumple muy bien con la expectativa La dirección de La Oficina es acertada La Oficina tiene su propia esencia La Oficina podría no atrapar a fans de versiones anteriores

La Oficina cuenta con una muy buena producción

Si bien solo pudimos ver dos episodios, podemos decir que La Oficina cuenta con una muy buena producción, recreando perfectamente el estilo de las anteriores versiones del show.

El formato se mantiene fiel al mockumentary, con entrevistas directas a cámara y situaciones absurdas en un entorno cotidiano dentro de un lugar de trabajo, en este caso en la parte ejecutiva de Jabones Olimpo.

La Oficina (Amazon Prime Video)

Como era de esperarse, el guion introduce referencias culturales mexicanas; desde dinámicas de oficina, hasta tensiones sociales y laborales propias del país que más de una persona identificara.

Aunque claramente se recurren a clichés y estereotipos, estos están muy bien llevados en esta especie de parodia/sátira del mundo laboral mexicano, lo cual hace que la audiencia conecte de forma inmediata.

El elenco de La Oficina cumple muy bien con la expectativa

A diferencia de otras series que dependen de diversos elementos, en esta la dinámica del reparto es muy importante. Afortunadamente, el elenco de La Oficina cumple muy bien con la expectativa.

En estos dos episodios que vimos podemos destacar a Fernando Bonilla, de 41 años de edad, como Jerónimo Ponce III, quien nos da una interpretación entrañable de un jefe que busca hacer las cosas bien, aunque es torpe en su actuar.

Fabrizio Santini, de 31 años, como Memo Guerrero, el cual le da el toque sarcástico a la serie, además de tener diversas interacciones interesantes con el elenco femenino que desatan situaciones bastante divertidas.

Edgar Villa “Villita”, de 40 años, como Aniv Rubio, quien cumple muy bien su función como ese empleado que aguanta todas las ideas del jefe sin chistar, tanto por su personalidad obsesiva, como por mantener su puesto en la medida de lo posible.

La Oficina (Amazon Prime Video)

La dirección de La Oficina es acertada

Algo que hace que la serie se sienta ligera y entretenida es que la dirección de La Oficina es acertada, con una intención definida y un estilo satírico preciso.

Siendo una creación de Gaz Alazraki, de 43 años, este aporta su sello característico, dando una comedia que dentro de toda su farsa, busca exponer ciertas tensiones y desigualdad en sus personajes.

Además de usar de manera adecuada los lugares comunes en relación a los conflictos laborales, que van desde el choque de personalidades, hasta el mismo entorno donde se desarrolla toda la acción.

Con esto logra que La Oficina no solo sea una adaptación, sino una reinterpretación que intenta dialogar con el contexto laboral latinoamericano, y principalmente con el de México.

La Oficina (Amazon Prime Video)

La Oficina tiene su propia esencia

Algo que hay que aclarar es que La Oficina tiene su propia esencia, esto a pesar de que es un remake de una obra ya conocida, sobre todo por su versión estadounidense.

La adaptación mexicana no pretende ser una copia literal de la versión de Estados Unidos ni de la británica; aunque respeta el formato y el concepto, toma su distancia en diversos elementos.

De hecho, las versiones pasadas también contaban con diferencias. Mientras que la original británica se caracterizaba por un humor seco y cruel, y la estadounidense suavizó el tono para hacerlo más entrañable y masivo.

La Oficina busca un equilibrio; conservar el humor incómodo, pero con un toque de sátira social que conecta con la realidad mexicana, lo cual hace que el impacto sea inmediato.

La Oficina (Amazon Prime Video)

La Oficina podría no atrapar a fans de versiones anteriores

Aunque no se busca ser una copia de otras iteraciones, lo cierto es que habrá comparaciones, lo cual asegura que La Oficina podría no atrapar a fans de versiones anteriores.

Ya sea por que las situaciones no son las mismas, o por que los personajes tienen cambios notables, principalmente si se toma como referente el remake de Estados Unidos.

Por poner un ejemplo, el Michael Scott de The Office, aunque también es un jefe torpe, mantiene ciertos rasgos de liderazgo y sarcasmo; contrario a Jerónimo Ponce, el cual aunque es más adorable, pierde mucho acidez de su contraparte.

Cosas como estas harán que quienes llevan años viendo The Office, no puedan entrar de lleno en esta versión, más allá de la calidad de la misma.

La Oficina (Amazon Prime Video)

¿Vale la pena La Oficina?

La Oficina no es simplemente una nueva versión de The Office, sino un experimento cultural que busca trasladar un formato probado a un contexto mexicano.

Por lo menos en estos dos episodios, La Oficina tiene un gran potencial de conectar con la audiencia local sin perder la esencia del humor incómodo que hizo famosa a la franquicia.

Contando con un buen equilibrio en la sátira social y entretenimiento accesible, siendo una de las mejores comedias adaptadas en mucho tiempo.

El único problema que tendrá será la larga sombra de la versión estadounidense de The Office, la cual se mantiene como un referente mundial; aunque si La Oficina mantienen la calidad vista hasta ahora, podría sorprender a más de uno.