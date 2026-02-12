Detective Alex Cross Temporada 2 de Amazon Prime Video llega con la difícil misión de superar el éxito de su primera entrega.

Afortunadamente para los fans, Detective Alex Cross Temporada 2 ofrece una trama más ambiciosa, con un enfoque político y social, por lo menos en sus primeros tres episodios.

Aquí te dejamos nuestra reseña de 5 puntos:

Detective Alex Cross Temporada 2 es más cruda que la primera entrega El ritmo inicial de afecta un poco a Detective Alex Cross Temporada 2 Los protagonistas mantienen su buena química en Detective Alex Cross Temporada 2 La crítica social se hace presente en Detective Alex Cross Temporada 2 Detective Alex Cross Temporada 2 pierde un poco de la conexión emocional

Detective Alex Cross Temporada 2 es más cruda que la primera entrega

Lo primero a destacar es que Detective Alex Cross Temporada 2 es más cruda que la primera entrega, al tratar un tema delicado y no cortarse con la violencia gráfica.

En esta segunda temporada, Alex Cross se ve envuelto en una investigación de alcance nacional junto a la detective Kayla Craig, que gira alrededor del tráfico de personas.

La historia deja de centrarse únicamente en los demonios personales del protagonista para abordar un caso de tráfico internacional de personas que involucra a gente poderosa y peligrosa.

Este giro convierte la serie en un relato más crudo y con mayor carga social, alejándose del tono íntimo y emocional que caracterizó la primera entrega.

El guion apuesta por mostrar cómo el crimen organizado se entrelaza con las estructuras de poder, lo que añade una capa de complejidad y relevancia.

Detective Alex Cross Temporada 2 (Amazon Prime Video)

El ritmo inicial de afecta un poco a Detective Alex Cross Temporada 2

Aunque la historia es interesante, hay que reconocer que el ritmo inicial de afecta un poco a Detective Alex Cross Temporada 2, principalmente en su primer capítulo.

Pues este se dedica a construir el nuevo escenario, introducir personajes clave y dar un contexto general de lo que ha pasado con los protagonistas originales.

Esto hace que la acción se concentre en el segundo y en el tercer episodio, que fueron los que pudimos ver hasta el momento.

Sin embargo, una vez que la trama se consolida, el suspenso y los giros inesperados te mantienen atento de todo lo que pasa en pantalla.

A lo que hay que sumar una atmósfera oscura y opresiva, con una puesta en escena que refuerza la tensión constante.

Los protagonistas mantienen su buena química en Detective Alex Cross Temporada 2

Algo que se celebró en la primera entrega fue al elenco principal. Aquí, los protagonistas mantienen su buena química en Detective Alex Cross Temporada 2.

Aldis Hodge como Alex Cross continúa como el eje emocional de la serie. Aunque en esta temporada su historia personal queda en segundo plano.

Hodge logra transmitir la intensidad y el peso moral de un detective que lucha contra fuerzas mucho más grandes que él; así como la empatía hacia los demás en un mundo rodeado de corrupción.

Por su parte, Alona Tal como Kayla Craig es el contrapunto que equilibra la personalidad de Cross y le da un nuevo matiz a la narrativa.

Pues ella desarrolla su propia trama alrededor de los eventos que se van dando en estos episodios, además de desarrollar una nueva dinámica con su compañero.

La crítica social se hace presente en Detective Alex Cross Temporada 2

Dado que se busca explorar algo más universal en esta ocasión, la crítica social se hace presente en Detective Alex Cross Temporada 2, yendo acorde a los tiempos que corren en Estados Unidos.

Al abordar el tráfico de personas y su conexión con las élites, la serie plantea una crítica social contundente.

El espectador se enfrenta a la idea de que el crimen no siempre se esconde en las sombras, sino que puede estar protegido por quienes ostentan el poder.

Este enfoque convierte la serie en un relato más político y menos personal, que puede ser disfrutado a varios niveles.

Detective Alex Cross Temporada 2 pierde un poco de la conexión emocional

No obstante, a pesar de tener una temática bien planteada, Detective Alex Cross Temporada 2 pierde un poco de la conexión emocional que tanto había gustado en la primera entrega.

Al tener un menor enfoque en la vida personal de Cross, se reduce demasiado la carga simbólica del personaje, haciendo que se sienta más lejano que en la temporada anterior.

Es cierto que la emoción se distribuye ahora entre otros personajes y aspectos de la trama; ganando en el aspecto coral, pero perdiendo en el individual.

Aún así, es muy temprano para saber si esto será siempre así, pues como ya mencionamos, solo pudimos ver los tres primeros episodios.

¿Vale la pena Detective Alex Cross Temporada 2?

Detective Alex Cross Temporada 2 logra mantener la calidad de su predecesora, aunque con un enfoque distinto.

Si la primera entrega de Detective Alex Cross Temporada 2 conquistó por su intensidad emocional y su retrato íntimo del protagonista, esta nueva etapa apuesta por una narrativa más amplia y política.

Es un thriller sólido, con actuaciones convincentes y un trasfondo social que lo diferencia de otras propuestas del género.

Aunque en estos tres episodios se siente la ausencia de la cercanía emocional y el ritmo inicial flaquea un poco; el show se consolida como uno de los más interesantes del catálogo de Amazon Prime Video.