Fallout Temporada 2 llega en un momento clave para Amazon Prime Video y para la franquicia en general. Pues busca consolidar a la serie como su franquicia estrella para los próximos años.

Además de que Fallout Temporada 2 es un estreno extraño en la actualidad, pues llega poco más de un año después de la primera entrega, expandiendo todo el universo de la serie.

Ya pudimos ver los primeros dos episodios y aquí te dejamos nuestra reseña de 5 puntos:

Fallout Temporada 2 es más ambiciosa La narrativa de Fallout Temporada 2 está más cuidada Fallout Temporada 2 se acerca más a los videojuegos Los personajes de Fallout Temporada 2 evolucionan Fallout Temporada 2 mejora el estilo de la entrega pasada

Fallout Temporada 2 es más ambiciosa

Si bien solo pudimos ver dos episodios, lo primero que destaca es que Fallout Temporada 2 es más ambiciosa, lo cual se nota en cada detalle.

Los sets son más grandes y variados, incluyendo nuevas ciudades, instalaciones y zonas; demostrando la diversidad de este mundo, a pesar de estar completamente destruido.

Además los efectos visuales están más pulidos —especialmente en criaturas, mutantes y tecnología retrofuturista— por lo que todo se siente más real, haciendo que la inmersión sea inmediata, aunque no conozcas el juego.

Y aunque vimos pocas, las secuencias de acción son más elaboradas, con un enfoque cinematográfico, parecidas a las producciones de alto perfil; lo cual es de destacar debido al formato en que se nos presenta.

Fallout Temporada 2 (Amazon Prime Video)

La narrativa de Fallout Temporada 2 está más cuidada

Mientras la primera entrega nos presentó una historia más contenida, con alguno que otro fallo, la narrativa de Fallout Temporada 2 está más cuidada, atendiendo al material de origen.

Estos dos primeros capítulos ponen los cimientos para explorar a facciones más complejas, más allá de los habitantes de la Boveda 33 o la Hermandad, lo cual implica conocer más de este mundo devastado.

Además de introducir dilemas morales más grises, alineados con el tono del juego, que repercuten de manera inmediata en la historia, por lo menos en lo poco que hemos visto hasta el momento.

Lo cual también sirve para expandir la geopolítica del Yermo, mostrando cómo los distintos grupos interactúan entre sí, sin olvidar que cada uno tienes sus propios intereses y medios para conseguirlos.

Fallout Temporada 2 (Amazon Prime Video)

Fallout Temporada 2 se acerca más a los videojuegos

Si la primera temporada funcionó como una introducción al mundo postapocalíptico, Fallout Temporada 2 se acerca más a los videojuegos al profundizar en la complejidad política, moral y cultural del Yermo

Pues integra de manera directa elementos de Fallout: New Vegas, considerado el mejor de la saga, y un movimiento que los fans llevan años esperando.

Si bien no es una adaptación puntual del juego, sí nos deja ver que esta temporada pretende abrazar el canon de forma más directa, como una especie de historia alterna al mencionado título.

Esto no solo amplía el universo, sino que también legitima la adaptación ante los jugadores más exigentes.

Fallout Temporada 2 (Amazon Prime Video)

Los personajes de Fallout Temporada 2 evolucionan

Si bien aún hay mucho que contar en la serie, esta pequeña introducción nos mostró que los personajes de Fallout Temporada 2 evolucionan, sin traicionar su esencia.

Lucy de Ella Purnell, aún es bastante ingenua, lo cual la lleva a lidiar con la realidad del Yermo, pues quiere demostrar que hay otra forma de hacer las cosas más allá de entregarse a la violencia absoluta.

Maximus de Aaron Moten, ahora se encuentra atrapado entre la lealtad a la Hermandad del Acero y su propia identidad; en un arco de perversión que no sabemos si se podrá parar.

Finalmente, The Ghoul de Walton Goggins, que continúa siendo el motor cínico y “realista” de la serie, que nos explica lo que sucedió en el pasado, al mismo tiempo que lidia con la inocencia de Lucy.

Fallout Temporada 2 (Amazon Prime Video)

Fallout Temporada 2 mejora el estilo de la entrega pasada

Algo que fue celebrado de la entrega original fue toda su construcción en general, bueno te podemos decir que en estos dos capítulos, Fallout Temporada 2 mejora el estilo de la entrega pasada.

El humor negro, que contrasta con la brutalidad del mundo, se mantiene presente; pero ahora está mejor utilizado, haciendo uso de las características únicas de personajes nuevos y viejos.

Al mismo tiempo se le da un nuevo peso a la violencia estilizada que evita el gore gratuito, pero mantiene el impacto emocional, sirviendo en favor de la historia y no como mero recurso de shock.

Sin olvidar su crítica social, enfocada en el capitalismo extremo, la propaganda corporativa y la desigualdad, burlándose incluso de los ejecutivos que solo viven por y para la empresa, sin tener un raciocinio propio.

Fallout Temporada 2 (Amazon Prime Video)

¿Vale la pena Fallout Temporada 2?

Reiteramos, solo hemos visto dos episodios de Fallout Temporada 2; sin embargo, esta pequeña prueba fue suficiente para convencernos de que se trata de un producto de calidad.

Amazon Prime Video demuestra que tiene a Fallout Temporada 2 como un producto importante, el cual respeta tanto a los fans del juego, como a aquellos que solo conocen la serie.

Si el resto del show se mantiene como estos episodios, sin duda estamos ante la confirmación de una nueva obra audiovisual con el potencial de convertirse en un referente del entretenimiento.

Esperemos que la calidad se mantenga y no haya un bajón en los próximos capítulos del show.