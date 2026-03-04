La llegada de El Joven Sherlock a Amazon Prime Video marca un nuevo capítulo en la larga tradición de adaptaciones del detective más famoso de la literatura.

El Joven Sherlock, producida por Guy Ritchie, se aleja del material original para darnos un vistazo a la juventud del detective, con un tono bastante agradable.

Aquí tienes nuestra tradicional reseña de 5 puntos:

El Joven Sherlock tiene buena propuesta narrativa Las actuaciones de El Joven Sherlock no son nada del otro mundo pero funcionan El tono de El Joven Sherlock es muy agradable Guy Ritchie mantiene su estilo visual en El Joven Sherlock El Joven Sherlock no involucra tanto al espectador como se esperaría

El Joven Sherlock tiene buena propuesta narrativa

El Joven Sherlock tiene buena propuesta narrativa, pues abarca una etapa no tan explorada del personaje.

La serie se centra en un Sherlock joven que aún no es el genio deductivo que conocemos, pero que empieza a forjar su carácter y habilidades en un entorno académico lleno de intrigas.

Esto luego de que se ve envuelto en una serie de intrigas en Oxford del siglo XIX, lo cual permite un contraste entre la rigidez de la academia y la rebeldía juvenil del protagonista.

A diferencia de otras versiones, aquí se enfatiza la formación emocional y social de Sherlock, mostrando cómo sus primeras experiencias moldean su visión del mundo.

El Joven Sherlock (Amazon Prime Video)

Las actuaciones de El Joven Sherlock no son nada del otro mundo pero funcionan

Si bien la trama es interesante, hay que decir que las actuaciones de El Joven Sherlock no son nada del otro mundo, pero funcionan para lo que se quiere contar.

Hero Fiennes Tiffin, de 28 años, nos da un Sherlock interesante y bastante divertido, aunque sin tanta chispa como otras encarnaciones del personaje.

Zine Tseng, de 32 años, como la princesa Gulun Shou’an, hace un buen trabajo como antagonista, sobretodo en los retos mentales que pone al protagonista.

Finalmente, quien destaca más del elenco principal, es Dónal Finn, de 30 años, como Moriarty, el cual es más carismático y poco a poco deja ver el por qué se convierte en el amo del crimen.

El Joven Sherlock (Amazon Prime Video)

El tono de El Joven Sherlock es muy agradable

Algo que ayuda mucho a la serie es que el tono de El Joven Sherlock es muy agradable, haciendo que los episodios sean divertidos de ver.

El tono es dinámico, con secuencias de acción que recuerdan al estilo visual de Guy Ritchie en sus películas de 2009 y 2011, pero adaptadas a un público más joven.

La serie no se limita al misterio clásico, sino que introduce conspiraciones internacionales y personajes históricos ficticios, ampliando el espectro narrativo hacia la aventura.

Aunque se mantiene la intriga a lo largo de los capítulos, en sí busca ser algo más alineado a la acción cómica, haciendo uso incluso de música moderna.

Esto podría no agradar a los fans puristas de Sherlock Holmes, pero que se justifica dadas las tendencias de visualización actuales.

El Joven Sherlock (Amazon Prime Video)

Guy Ritchie mantiene su estilo visual en El Joven Sherlock

Tienes que saber que Guy Ritchie mantiene su estilo visual en El Joven Sherlock, tanto para bien como para mal.

El director combina la estética victoriana con un ritmo moderno. Las secuencias de acción están coreografiadas con dinamismo, apostando por lo estético, más que por lo crudo.

Además la fotografía juega con contrastes entre la solemnidad de Oxford y la energía juvenil del protagonista; haciendo uso de colores vivos y planos iluminados en general.

Con esto se da una sensación de ligereza que contrasta con las adaptaciones adultas, incluidas las del propio Guy Ritchie.

Si no eres fan del director, es posible que no conectes con su propuesta del personaje; pero si te gustan sus películas, aquí encontrarás todos sus elementos.

El Joven Sherlock (Amazon Prime Video)

El Joven Sherlock no involucra tanto al espectador como se esperaría

Si bien la serie es divertida y entretenida, El Joven Sherlock no involucra tanto al espectador como se esperaría, algo importante en el personaje.

Las historias de Sherlock Holmes siempre han buscado que el lector o la audiencia trate de resolver los misterios al lado del detective.

Sin embargo, en la serie de Amazon Prime Video, eso se deja un poco de lado pues se dan pocas pistas para que sea el espectador quien saque sus propias conclusiones.

Son Sherlock y Moriarty quienes siempre resuelven todo sobre la marcha, pues hablan de datos que son desconocidos para el público, mismos que forman parte clave del caso.

Es cierto que esto no afecta la narrativa del show ni lo hace menos interesante; pero si se siente que se perdió una oportunidad de hacer algo más interactivo.

El Joven Sherlock (Amazon Prime Video)

¿Vale la pena El Joven Sherlock?

El Joven Sherlock representa una reinvención fresca del mito, enfocada en la juventud y formación del detective, que te dará buenos momentos de diversión.

Sobre todo porque El Joven Sherlock cuenta con un equipo creativo experimentado, un elenco carismático y una narrativa que mezcla misterio con acción.

Si bien no es nada del otro mundo y en cuestión de misterios y resolución, hay mejores opciones en el mercado; eso no quita que Guy Ritchie nos dé un producto entretenido.

Así que si buscas una serie entretenida para pasar el rato, las aventuras de Sherlock Holmes son una buena opción; ahora que si quieres misterios más elaborados, mejor ve directamente a los libros.