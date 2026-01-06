Jimmy Kimmel -de 58 años de edad- agradeció a Donald Trump en los CriticsChoice Awards, tras censurarlo en septiembre de 2025.

Jimmy Kimmel Live! ganó en la categoría Mejor Talk Show de los Critics Choice Awards 2026, por lo que el discurso del conductor fue un agradecimiento sarcástico al presidente de Estados Unidos.

Jimmy Kimmel “dedica” su premio de los Critics Choice Awards a Donald Trump

Durante el discurso de agradecimiento de Jimmy Kimmel, el conductor no perdió la oportunidad de lanzarse contra Donald Trump tras intentar censurarlo.

Jimmy Kimmel inició por agradecer a su equipo y a quienes lo apoyaron , incluso recordó que no se debe “dar por sentada” la libertad de expresión.

El discurso finalizó cuando Jimmy Kimmel agradeció a Donald “Jennifer” Trump y sus “acciones ridículas” de las que puede seguir hablando en su programa.

“Sobre todo, quiero dar las gracias a nuestro presidente, Donald Jennifer Trump, sin el cual no iríamos a casa esta noche sin ningún premio. Gracias, señor presidente, por todas la muchas cosas ridículas que hace cada día” Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel mencionó que las últimas semanas habían ocurridos cosas apoteósicas y que esperaba con ansias hablar de dichos sucesos el lunes en su programa.

Así ha sido la dura tensión entre Jimmy Kimmel y Donald Trump

En septiembre de 2026, el canal ABC, la cual pertenece a Disney, suspendió indefinidamente Jimmy Kimmel Live! Tras un monólogo que criticaba a quienes utilizaban la muerte de Charlie Kirk como un un instrumento político.

El monólogo de Jimmy Kimmel fue descrito como ofensivo y derivó en que Donald Trump presionara para que se retirara el programa.

El programa de Jimmy Kimmel estuvo suspendido sus días el 23 de septiembre y lanzo un monólogo donde defendió la libertad de expresión.

Jimmy Kimmel explicó que su intención no era burlarse de la muerte de Charlie Kirk, pero destacó la importancia de vivir en un país donde existieran programas críticos como el de él.

El conductor mencionó que la libertad de expresión era fundamental en Estados Unidos y la censura iba en contra de todo lo que predicaba su país.

Al final, el programa de Jimmy Kimmel tuvo altos indices de audiencia, alcanzando 6 millones de espectadores.