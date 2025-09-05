Ventaneando ofreció “exclusivas” falsas sobre La Granja VIP, el reality show de la misma televisora.

El programa de espectáculos liderado por Pati Chapoy, difundió información errónea sobre la fecha de estreno, conductor y más de La Granja VIP.

Ventaneando dió “exclusivas” falsas sobre La Granja VIP

Ventaneando pone en tela de juicio sus “exclusivas” luego de que revelaran información falsa de La Granja VIP.

El programa Ventaneando dio información de La Granja VIP el pasado 18 de julio de 2025, pero todo fue erróneo.

Según el periodista Ricardo Manjarrez, el estreno de La Granja VIP estaba contemplado hasta el 2026 a través de la señal de Azteca Uno.

En realidad, TV Azteca confirmó que la fecha de estreno de La Granja VIP será el domingo 12 de octubre por TV Azteca y Disney+.

Pati Chapoy también dio una “exclusiva” al revelar que Ana Brenda Contreras sería una de las participantes de La Granja VIP.

Pero, la actriz fue confirmada como la nueva investigadora de Quién es la Máscara 2025 de Las Estrellas.

Además, Pati Chapoy mencionó el nombre de Verónica Castro como la conductora de La Granja VIP.

El pasado 26 de agosto, Adal Ramones fue anunciado como conductor oficial de La Granja VIP durante Hechos de la Noche.

Adal Ramones, conductor de La Granja VIP (Especial)

¿Quiénes son los participantes de La Granja VIP?

La producción de La Granja VIP no ha revelado los nombres de las celebridades que integran este nuevo proyecto.

Sin embargo, han comenzado a circular rumores de los participantes contemplados como:

Alfredo Adame, de 67 años de edad

Sabrina Sabrok, de 54 años de edad

Rey Grupero, de 38 años de edad

Ferka, de 39 años de edad

La Granja VIP es la nueva apuesta de TV Azteca que promete sacudir la pantalla chica y competir directamente con La Casa de los Famosos 2025.

Se prevé que La Granja VIP revele en los próximos días a los primeros participantes de la competencia.