BTS volverá a las salas de cine de México gracias a Cinépolis con transmisión de concierto desde Busan en Corea del Sur, en una fecha especial para las ARMYs y la agrupación del K-pop.

Pues el concierto de BTS en Cinépolis recordará en su fecha el debut de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y JungKook.

¿Cuándo se transmitirá el concierto de BTS en Cinépolis? La fecha celebra su debut

El concierto de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y JungKook de BTS desde Busan en el Asiad Main Stadium se transmitirá en cines de todo el mundo, por lo que en México llegará a las salas de Cinépolis.

El día de la transmisión del concierto de BTS en Cinépolis será el próximo sábado 13 de junio, fecha misma que celebré el debut de la banda en 2013.

Por lo que el concierto de los 13 años de carrera de BTS será especial y los ARMYs en México podrán disfrutarlo en Cinépolis.

Cinépolis llevará concierto de BTS a salas de México en fecha especial (Cinépolis )

Precio y preventa de boletos para concierto de BTS en Cinépolis

Según HYBE, empresa a la que pertenecen BTS, precisó que la venta de boletos se realizará el próximo jueves 28 de mayo.

Sin embargo, los ARMYs deberán estar atentos a las redes sociales de Cinépolis para los detalles de horario y salas donde se transmitirá el concierto de BTS.

Por ahora el precio de los boletos para el concierto de BTS en Cinépolis se desconoce, pero recuerda que al ser un evento fuera de la cartelera regular, su costo será especial.