Top Chef VIP 2025 sorprendió a los televidentes luego de no haber eliminación hoy lunes 25 de agosto. Te contamos que pasó.
Top Chef VIP 2025 decidió cambiar el rumbo de la competencia y no tener duelo de eliminación entre los participantes.
¿Por qué no hubo eliminación en Top Chef VIP 2025 hoy 25 de agosto?
Este lunes 25 de agosto, no hubo eliminación en Top Chef VIP 2025, por lo que ningún famoso dejó la competencia.
La dinámica habitual de Top Chef VIP 2025 indica que cada lunes y jueves hay eliminaciones, sin embargo, hoy fue la excepción.
De acuerdo con información, Top Chef 2025 decidió pasar el duelo de eliminación para el siguiente día, es decir, para el martes 26 de agosto.
Los siguientes famosos se enfrentarían en un nuevo reto de eliminación en Top Chef VIP 2025:
- Juan Soler, de 59 años de edad
- Nicole Curiel, 23 años de edad
- Matías Ochoa, 27 años de edad
- Salvador Zerboni, 46 años de edad
- Celinee Santoss, 25 años de edad
Top Chef VIP 2025 sigue asombrando a la audiencia con momentos emocionantes y giros sorprendentes.
La producción decidió cambiar la dinámica del juego dejando en incertidumbre a 6 famosos en riesgo de salir de la competencia.
Este cambio llega a solo unos días de la eliminación de Héctor Sandarti de Top Chef VIP 2025, el pasado lunes 18 de agosto.
¿Qué participantes siguen en Top Chef VIP 2025?
Un total de 12 famosos siguen compitiendo en Top Chef VIP 2025, que se emite de lunes a viernes por Telemundo.
Los participantes siguen demostrando sus mejores dotes culinarios en cada nuevo episodio de Top Chef VIP 2025:
- Lorena Herrera, actriz y modelo mexicana de 58 años de edad
- Juan Soler, actor argentino
- Cristina Porta, presentadora de televisión española de 35 años de edad
- Jerry Bazúa, cantante mexicano de 40 años de edad
- Nicole Curiel, actriz e influencer mexicana
- Curvy Zelma, artista musical mexicana de 33 años de edad
- Salvador Zerboni, actor mexicano
- Paco Pizaña, actor y modelo mexicano de 35 años de edad
- Matías Ochoa, influencer argentino
- Angélica Celaya, actriz y modelo mexicana-estadounidense de 43 años de edad
- Yany Prado, actriz cubana de 34 años de edad
- Celinee Santos, modelo y actriz dominicana