El villano de las telenovelas, y ahora de los reality shows, Sergio Sendel, quedó eliminado de Top Chef VIP 2025.

Sergio Sendel, de 58 años de edad, se convirtió en el cuarto eliminado de Top Chef VIP 2025, la competencia culinaria de Telemundo.

Sergio Sendel ya reaccionó a su eliminación de Top Chef VIP 2025 confirmando el villano qué es

Para sorpresa de la audiencia, incluso de sus compañeros, Sergio Sendel quedó fuera de Top Chef VIP 2025.

Lo que no gustó a la audiencia y es que Sergio Sendel conquistó a muchos por su explosivo carácter y su brutal sinceridad en Top Chef VIP 2025.

Por lo que a través de la red social X, cibernautas expresaron su molestia e incluso acusaron a producción del reality show de cometer fraude.

A su parecer quien debía salir era Nicole Curiel, de 23 años de edad, pero ¿qué dijo Sergio Sendel?

Vía Instagram, el villano de las telenovelas publicó una fotografía de sí mismo haciéndole caras al jurado, a la par citó: “Un gusto!”

Palabras que algunas personas ven como un sarcasmo aún cuando el actor se resignó y aceptó con la frente en alto su salida.

Sergio Sendel reacciona a su salida de Top Chef VIP 2025 (@sergiosendel.oficial / Instagram)

Sergio Sendel se va de Top Chef VIP 2025 y sus fans también

El séquito de Sergio Sendel quiere que Top Chef VIP 2025 lo regrese a la competencia o de lo contrario no verán más el programa.

Recordando que en emisiones pasadas, el reality show ha regresado a gente que fue eliminada como Sergio Sendel, piden a producción de Top Chef VIP 2025, hacer algo al respecto.

Sergio Sendel, eliminado de Top Chef VIP 2025 (Instagram @telemundorealities / Instagram @telemundorealities)

Las redes sociales se están llenando de esta petición y de amenazas que sin duda afectarán el reality.

"Lo eliminaron a él y me eliminaron a mí, se acabó el programa“, ”Adiós, Top Chef. Hasta nunca. Sergio, vi un clip tuyo y eso me llevó al programa. Llegué por ti y me voy por ti“,

”Te queremos, y yo al menos volveré a ver el programa hasta que te regresen, porque hay una actividad que regresan a un eliminado“,

”Se mataron solitos jamás vuelvo a ver Top chef JAMÁS“, ”Mañana Telemundo perderá más de un millón de vistas pk no estas tú, mi villano favorito“,

”Se fue el rating @sergiosendel.oficial eres mucho para Telemundo“, expresan.