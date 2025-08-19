Héctor Sandarti -de 57 años de edad- reconocido conductor de televisión, abandonó la competencia de Top Chef VIP 2025 por un dolor incapacitante.

En un video compartido en Instagram, Héctor Sandarti explicó que se lesionó la espalda baja durante una dinámica en Top Chef VIP 2025.

Héctor Sandarti abandona Top Chef VIP 2025 por lesión en la espalda

Héctor Sandarti se vio obligado a abandonar Top Chef VIP 2025 por un problema de salud.

A través de redes sociales, Héctor Sandarti informó sobre su condición, asegurando que no es nada grave.

“No es nada grave, pero desde que estábamos en la playa me dio un espasmo muscular en la baja espalda, ya fui a ver al doctor” Héctor Sandarti

Héctor Sandarti recurrió a sus redes sociales para explicar que sufre un espasmo muscular en la parte baja de la espalda.

Al recibir atención médica le indicaron que dos vértebras le presionan un disco, lo que le provoca un dolor incapacitante.

“El dolor ha sido un poco insoportable”, indicó Héctor Sandarti.

Asimismo, detalló que la lesión fue derivada de una dinámica de Top Chef VIP 2025 en la playa, lo que le ocasionó un dolor en la espalda.

Aunque el conductor aclaró que no es un problema grave, el doctor le recomendó reposo absoluto.

Héctor Sandarti agradeció las muestras de cariño de sus seguidores y prometió que pronto regresará a la televisión.

“Y no se preocupen porque hay Sandarti para rato”, expresó con su característico sentido del humor.

Héctor Sandarti (Instagram/@hectorsandarti)

Héctor Sandarti fue eliminado de Top Chef VIP 2025

Luego de varios días de ausencia en Top Chef VIP 2025, Héctor Sandarti se presentó a cocinar el lunes 18 de agosto.

Sin embargo, el actor, quien explicó que sufrió un espasmo muscular en la parte baja de la espalda, decidió abandonar la competencia.

Así, Héctor Sandarti se convirtió en el sexto eliminado de Top Chef VIP 2025.

El conductor se logró colocar como uno de los participantes más queridos de esta cuarta temporada, junto a Sergio Sendel.

La eliminación de Héctor Sandarti de Top Chef VIP 2025 generó varios reclamos; sin embargo, los seguidores le desean pronta recuperación.