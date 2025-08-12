Sergio Sendel -de 58 años de edad- se convirtió en el cuarto eliminado de Top Chef VIP 2025 y los memes no están soportando.

La redes sociales reaccionaron inconformes ante la eliminación de Sergio Sendel del reality show de Telemundo.

La eliminación de Sergio Sendel de Top Chef VIP 2025 provoca memes en redes

Las redes sociales explotaron tras conocer que Sergio Sendel fue eliminado de la competencia de Top Chef VIP 2025.

El veredicto final de los jueces no fue el agrado de los internautas, quienes recurrieron a X para expresar su inconformidad.

La eliminación de Sergio Sendel de Top Chef VIP 2025 provoca memes en redes (Especial / Especial)

Sergio Sendel, quien se logró colocar como uno de los participantes favoritos, se convirtió en el cuarto eliminado de Top Chef VIP 2025.

El actor no solo brilló por su carácter fuerte dentro del reality, sino también por su transparencia frente a las cámaras.

Los internautas señalaron que Sergio Sendel fue el único participante que no “inventó” una historia para ganar.

Incluso, algunos aseguraron que dentro de Top Chef VIP 2025 hay “favoritismo” entre los participantes, supuesta razón de la eliminación de Sergio Sendel.

Las redes afirman que la salida de Sergio Sendel fue incorrecta, pues quien debió salir era Nicole Curiel, según dicen.

Cada lunes y jueves se lleva a cabo una nueva eliminación en Top Chef VIP 2025 , siendo los días más tensos de la competencia.

Los celebridades que están en juego están demostrando sus mejores dotes culinarios ante un exigente panel de jueces.

Top Chef VIP 2025 sorprendió el lunes 11 de agosto al anunciar que Sergio Sendel estaba eliminado de la competencia culinaria.

El video donde se anuncia que Sergio Sendel está fuera del programa se hizo rápidamente viral y los memes se desataron.

Sergio Sendel, quien en programas anteriores solía explotar cuando algo no le parecía, tomó su eliminación con resignación.

“Así es la vida”, expresó Sergio Sendel tras despedirse de Top Chef VIP 2025.