Pedro Sola y los conductores de Ventaneando visitaron la fundación Yaakunah, dedicada al cuidado y rehabilitación de animales víctimas de violencia y abandono, luego de las críticas por las declaraciones del presentador sobre el maltrato animal.

“Fue una experiencia peculiar (...) hoy que estuve con tantos perritos a mi alrededor tuve emociones muy extrañas” Pedro Sola, conductor de Ventaneando

Durante la emisión del 17 de julio, compartieron un video de la visita, donde Pedro Sola confesó sentirse emocionado y cerca de las lágrimas.

La ausencia de Pati Chapoy llamó la atención, mientras que las reacciones en redes sociales se dividieron entre quienes apoyaron la rectificación y quienes mantuvieron sus críticas.

Pedro Sola y Ventaneando vistan fundación tras denuncias de maltrato animal

A una semana de que Pedro Sola hiciera apología al maltrato animal en una emisión de Ventaneando, los conductores visitaron la fundación Yaakunah.

Esta fundación se encarga del desarrollo y bienestar animal, ayudando a la rehabilitación de animalitos víctimas de violencia y abandono.

Pedro Sola expresó que nunca había estado rodeado de tantos perros y que sus compañeros fueron quienes le indicaron cómo debía comportarse.

“Me sentí muy emocionado, dos veces estuvo a punto de llorar, pero me contuve”, expresó Pedro Sola.

Mónica Castañeda mencionó que la vista a la fundación había sido un momento emocionante y de aprendizaje.

Ricardo Majarrez mencionó que las redes sociales se debían unir para ayudar a fundaciones que cuidan a los animales y no solo dedicarse al linchamiento mediático.

Pati Chapoy fue la gran ausente de la visita a una fundación de cuidado animal

Los conductores de Ventaneando indicaron que mostraría el video completo de su vista a la fundación el lunes 20 de julio, pero se notó un detalle, Pati Chapoy no acudió al lugar.

Pati Chapoy fue la gran ausente a la visita a fundación Yaakunah y solo acudió Pedro Sola junto a:

Mónica Castañeda

Jimena Pérez

Rosario Murrieta

La visita de Pedro Sola y Ventaneando a esta fundación dividió opiniones en redes sociales, pues hay quienes siguen recriminando las palabras del conductor.

Mientras que otros aseguran que era válido que Pedro Sola reconsiderara su actuar tras pedir que “envenenaran” a los perros.