Paty Navidad- de 52 años de edad- fue vista en las instalaciones de TV Azteca ¿estará en La Granja VIP?
Paty Navidad se suma a la lista de los posibles participantes para La Granja VIP tras su llegada a la televisora.
¿Paty Navidad estará en La Granja VIP? Esto se sabe
Paty Navidad fue vista en las instalaciones de TV Azteca, lo que ha desatado rumores sobre su posible participación en La Granja VIP.
De acuerdo con el medio de farándula @TuTiaSandra en X, Paty Navidad acudió a TV Azteca para firmar un contrato.
Además, señala que la producción de La Granja VIP estaría en negociaciones para integrar a varios ex participantes de La Casa de los Famosos All Stars.
La noticia de la llegada de Paty Navidad a las filas de TV Azteca ocurre a solo unas semanas del gran estreno de La Granja VIP.
La Granja VIP ha generado grandes expectativas sobre los participantes que formarán parte de este nuevo reality show de TV Azteca.
Y la presencia de Paty Navidad en TV Azteca la coloca como posible participante de La Granja VIP, que se estrenará el próximo 12 de octubre por Azteca Uno.
Paty Navidad tiene una fuerte presencia en reality shows, pues es conocida por haber participado en La Casa de los Famosos All Stars.
Estos son los participantes confirmados para La Granja VIP
La Granja VIP, nuevo reality show de TV Azteca ha mantenido un silencio total sobre la lista oficial de participantes.
Hasta el momento solo hay filtraciones y rumores en redes sociales sobre posibles celebridades que entrarían al reality show.
No obstante, La Granja VIP ha empezado a revelar a los participantes, que hasta el momento solo hay dos confirmados:
- Alfredo Adame, de 67 años de edad
- Jawy Méndez, de 36 años de edad
De acuerdo con información, La Granja VIP contará con 16 celebridades muy conocidas del medio artístico que buscarán captar la atención del público.
La Granja VIP es el proyecto que buscará liderar el rating con su competencia directa con Televisa.