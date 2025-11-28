Paty Navidad -de 52 años de edad- reveló que padece la enfermedad de Hashimoto.

La enfermedad de Hashimoto es un padecimiento autoinmune que afecta a la glándula tiroides, la cual se encarga de regular las hormonas que ayudan a varias funciones del cuerpo.

La enfermedad de Hasimoto, el padecimiento autoinmune que tiene Paty Navidad

Una enfermedad autoinmune surge cuando el sistema inmunitario ataca tejidos sanos, por lo que la enfermedad de Hashimoto, las células del sistema inmunitario eliminan las células de la tiroides.

La enfermedad de Hashimoto surge tras la reducción en la producción de las hormonas, lo cual es conocido como hipotiroidismo.

Tiroides (Pinterest )

Las personas más propensas a padecer la enfermedad de Hashimoto son las mujeres de mediana edad .

Los síntomas más comunes de la enfermedad de Hashimoto son:

Debilidad muscular

Fatiga

Sueño

Piel seca

Estreñimiento

Dolor y rigidez articular

Problemas de memoria y concentración

Depresión

Cara hinchada

Hinchazón de la tiroides

Uñas quebradizas

Caída de pelo

Agrandamiento de la lengua

Así se enteró Paty Navidad que padecía la enfermedad de Hashimoto

En entrevista con De Primera Mano, Paty Navidad reveló cómo fue diagnosticada con la enfermedad de Hashimoto.

La actriz contó que hace varios años le diagnosticaron prolactinoma en la hipófisis, el cual es un tumor no canceroso que provoca la producción en exceso de la hormona prolactina.

Paty Navidad estuvo bajo tratamiento durante 5 años, pero comenzó a presentar otros síntomas.

“Bajaba y subía de peso, pero eso no era todo, seguía con síntomas raros de cansancio de depresión y ansiedad, y muchas otras cosas más fuertes” Paty Navidad

La actriz se sometió a estudios médicos y revelaron que su tiroides no trabajaba adecuadamente.

“Hace 3 años empecé mi tratamiento y pues ya me he ido nivelando, no solo en el peso, si no en todos los síntomas” Paty Navidad

Paty Navidad menciona que también presentó síntomas neurológicos, como alucinaciones y delirios de persecución.

Afortunadamente, Paty Navidad ya se encuentra bajo supervisión médica, pero menciona que fue complicado enfrentar los síntomas de la enfermedad de Hashimoto.

Pues por varios años vivió con ansiedad y depresión, incluso, Paty Navidad tuvo comportamientos erráticos.