La banda venezolana de trippy-pop, Rawayana llega este domingo 7 de junio al Palacio de los Deportes de la CDMX en concierto.

Y para los fans ya con boletos les tenemos todos los detalles de setlist y telonero para el concierto de Rawayana en el Palacio de los Deportes y no se pierdan de nada:

Apertura de puertas: 5:00 de las tarde

Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 33 temas en vivo

Duración: 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 9:00 de la noche

Concierto de Rawayana en el Palacio de los Deportes (@ocesa_total / X)

Setlist de Rawayana en el Palacio de los Deportes del 7 de junio

Hoy domingo 7 de junio es el esperado concierto de Rawayana en el Palacio de los Deportes que forma parte de su gira ¿Dónde es el after? World Tour 2026.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones en el concierto de Rawayana en el Palacio de los Deportes sean los siguientes: