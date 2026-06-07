La banda venezolana de trippy-pop, Rawayana llega este domingo 7 de junio al Palacio de los Deportes de la CDMX en concierto.
Y para los fans ya con boletos les tenemos todos los detalles de setlist y telonero para el concierto de Rawayana en el Palacio de los Deportes y no se pierdan de nada:
- Apertura de puertas: 5:00 de las tarde
- Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 33 temas en vivo
- Duración: 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 9:00 de la noche
Setlist de Rawayana en el Palacio de los Deportes del 7 de junio
Hoy domingo 7 de junio es el esperado concierto de Rawayana en el Palacio de los Deportes que forma parte de su gira ¿Dónde es el after? World Tour 2026.
Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones en el concierto de Rawayana en el Palacio de los Deportes sean los siguientes:
- Soltero
- Bienvenidos a la Tierra
- Dame un break
- Naguará
- La noche que no había Uber
- Reyimiller
- 30K
- 911
- Cimarrón
- Véngase I
- Funky fiesta
- Binikini
- Feriado
- Hora loca
- Mimir
- El After Del After
- Si te picas es porqué eres tú
- Se presta
- Conga
- Bendito
- Besos ricos
- Game Over
- High
- Qué rico PR!
- Coronando
- Domingo familiar
- Veneka
- Como de sol a sol
- Malportada
- Amor de contrabando
- Playa Pantaleta
- Inglés en Miami
- Se vienen cositas