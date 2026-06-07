La banda venezolana de trippy-pop, Rawayana llega este domingo 7 de junio al Palacio de los Deportes de la CDMX en concierto.

Y para los fans ya con boletos les tenemos todos los detalles de setlist y telonero para el concierto de Rawayana en el Palacio de los Deportes y no se pierdan de nada:

  • Apertura de puertas: 5:00 de las tarde
  • Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 33 temas en vivo
  • Duración: 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 9:00 de la noche
Concierto de Rawayana en el Palacio de los Deportes
Concierto de Rawayana en el Palacio de los Deportes (@ocesa_total / X)

Setlist de Rawayana en el Palacio de los Deportes del 7 de junio

Hoy domingo 7 de junio es el esperado concierto de Rawayana en el Palacio de los Deportes que forma parte de su gira ¿Dónde es el after? World Tour 2026.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones en el concierto de Rawayana en el Palacio de los Deportes sean los siguientes:

  1. Soltero
  2. Bienvenidos a la Tierra
  3. Dame un break
  4. Naguará
  5. La noche que no había Uber
  6. Reyimiller
  7. 30K
  8. 911
  9. Cimarrón
  10. Véngase I
  11. Funky fiesta
  12. Binikini
  13. Feriado
  14. Hora loca
  15. Mimir
  16. El After Del After
  17. Si te picas es porqué eres tú
  18. Se presta
  19. Conga
  20. Bendito
  21. Besos ricos
  22. Game Over
  23. High
  24. Qué rico PR!
  25. Coronando
  26. Domingo familiar
  27. Veneka
  28. Como de sol a sol
  29. Malportada
  30. Amor de contrabando
  31. Playa Pantaleta
  32. Inglés en Miami
  33. Se vienen cositas