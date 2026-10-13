El cuarto lugar de Ese Pérez en La Casa de los Famosos México 2026, pasó el trago amargo cuando el bondadoso de Eduin Caz le regaló 1 millón de pesos. Sin embargo, aseguran que fue algo falso.

Pese a que se sabe que la amistad de Eduin Caz de 32 años de edad, con Ese Pérez es real, se cree que el regalo fue únicamente para que su amigo generara contenido tras su fracaso en el reality show.

Eduin Caz no habría regalado 1 mdp a Ese Pérez por no ganar La Casa de los Famosos México 2026

El cantante Eduin Caz y Ese Pérez mostraron un video en donde recibe 1 mdp y lo nombra el verdadero ganador de La Casa de los Famosos México 2026.

Pese a que el cantante Grupo Firme aseguró que el dinero que le regaló a su amigo fue por cumplir la promesa de convertirse en habitante de La Casa de los Famosos México 2026, aseguran que se trató únicamente de contenido para redes sociales.

Fue la periodista Ana María Alvarado quien aseguró que si bien se ve que Eduin Caz le da un cheque gigante a Ese Pérez, en realidad no hubo dinero de por medio.

Según la versión dada por la periodista, Ese Pérez buscó a Eduin Caz para crear este contenido, debido a que le llovía hate por cómo se mostró en La Casa de los Famosos México 2026 pese a que nunca fue eliminado.

“Ese Pérez fue el que se lo propuso, le dijo ‘oye Eduin ¿me ayudas a hacer esto? para redes, decir que tú me vas a regalar un millón, hacemos lo del cheque para hacerlo significativo, más no me das los billetes’ “. Ana María Alvarado, periodista.

Alvarado sostuvo “todo es ficción, no hay millón de por medio”, asegurando que Eduin Caz aceptó porque es amigo de Ese Pérez.