Tras el estrene en Netflix del final de la serie Stranger Things, Noah Schnapp reveló sus planes a futuro.

Noah Schnapp, quien interpreta a Will Byers en Stranger Things, reflexionó sobre la fama a temprana edad, pero sobre todo, por la estabilidad económica que tiene asegurada de por vida.

A través de USA Today, el actor de estadounidense dice haberse mantenido alejado de las redes sociales y de los comedios de comunicación cuando comenzó a grabar los primeros episodios.

Fue su mamá quien lo puso al tanto de su fama cuando éste se encontraba en un campamento.

“Mi madre me escribió para contarme que tenía una página de fans y que había alcanzado los 10 mil seguidores. Me sorprendió completamente” Noah Schnapp

Elenco de Stranger Things (@noahschnapp / Instagram )

Luego de cinco temporadas, Stranger Things llegó a su final, lo que representa una tristeza, pero también una oportunidad para el joven, de 21 años de edad.

“A veces pienso: Se acabó mi vida. Voy a estar triste, pero también me ilusiono porque cualquier cosa puede pasar ahora. Si hubiéramos tenido otra temporada, la serie se habría agotado” Noah Schnapp

Noah Schnapp (@noahschnapp / Instagram )

¿Cuáles son los planes de Noah Schnapp tras final de Stranger Things?

Noah Schnapp es consciente de las probabilidades que hay para volver a ser parte de un proyecto tan exitoso como lo es hoy Stranger Things.

“¡Es el mayor show del mundo! No espero mantener ese nivel de audiencia eternamente”, dice y enseguida, Noah Schnapp adelanta que desea concluir sus estudios en la Universidad de Pensilvania.

Piensa graduarse en cinematografía y en el camino tomar cursos de actuación para mejorar y, quizá, lanzar sus propios proyectos.

Tiene en mente alejarse del celular y, por tanto, de las redes sociales, es prioridad proteger su salud mental ya que en pasado cometió el error de leer opiniones sobre su persona, lo que terminó afectándolo.

“Aprendí que no hay que derivar la autoestima de las redes sociales” Noah Schnapp

A cualquier edad lidiar con la fama no es tarea fácil, por lo que, al igual que Ariana Grande, de 32 años de edad, señaló que los actores infantiles deberían tomar terapia obligatoria.

“Es difícil crecer bajo el escrutinio mediático. A esa edad, uno aún no se conoce y se espera que se tenga todas las respuestas. He cometido errores y, en ocasiones, no tomé en serio ciertas cuestiones, y eso permanece registrado para siempre” Noah Schnapp

Noah Schnapp (@noahschnapp / Instagram )

Noah Schnapp agradece la estabilidad financiera que le deja Stranger Things

Antes de presentarse como una persona queer, Noah Schnapp junto a sus publicistas y representantes, evaluó el impacto que esto tendría frente a su carrera, sobre todo al ser parte de Stranger Things.

Aunque sintió temor, la reacción fue la esperada, por lo que hoy agradece a su familia, compañeros e incluso de los creadores de Stranger Things, serie que le dio estabilidad financiera.