Exactamente en los primeros minutos del 1 de enero de 2026, Netflix liberará el capítulo final de Stranger Things 5; sin embargo, el elenco de la serie ya pudo ver el desenlace.

Durante la promoción de Stranger Things 5 en Nueva York, el elenco de la serie de Netflix se reunió en una sala privada con los creadores del show para dar el último vistazo a su trabajo.

Elenco de Stranger Things 5 vio el final por adelantado

Los Hermanos Duffer, creadores de Stranger Things 5, publicaron una foto con el elenco de la serie en una función privada que tuvo lugar hace unas semanas en Nueva York, donde vieron el final de la serie de Netflix.

Elenco de Stranger Things 5 (The Duffer Brothers)

Solo los protagonistas de Stranger Things 5, así como los creadores, pudieron ver por adelantado el final del show de Netflix, siendo una reunión conmovedora para todo el mundo.

En su publicación, los Hermanos Duffer señalan que fue una experiencia catártica, donde todo el mundo rio y lloró, además de apoyarse los unos a los otros, pues ahora se consideran una familia.

Finalizando con unas palabras para los fans, esperando que les guste el final tanto como a ellos, agradeciendo su apoyo y amor a los largo de 10 años.

Stranger Things 5 (Netflix)

Noah Schnapp habló del final de Stranger Things 5

Otro que habló acerca del final de Stranger Things 5 fue Noah Schnapp, quien dio un mensaje a través de redes sociales para todos sus seguidores y de la serie de Netflix.

Noah Schnapp mencionó que la gente estará devastada por el final de Stranger Things 5, porque es algo muy triste, que hará llorar a todos los fans de la serie de Netflix.

Señalando que espera ver la reacción de todo el mundo con el episodio final; sin mencionar ningún spoiler o información importante.

Hay que señalar que algunas personas podrán ver el final de Stranger Things 5 en cine en Estados Unidos, como parte de una serie de proyecciones especiales, mientras que el resto del mundo tendrá que esperar a Año Nuevo.