Aunque aún está fresco el recuerdo por el final de la quinta temporada de Stranger Things, Netflix aprovechará el momento para lanzar un documental de la serie.

Este documental de Stranger Things llegará a Netflix a mediados de enero de 2026, y mostrará todos los por menores de la realización de la temporada final.

Fecha de estreno del documental de Stranger Things

De acuerdo con Netflix, el documental de Stranger Things se estrenará el lunes 12 de enero de 2026, siendo una entrega única.

Es decir, el documental de Stranger Things, denominado “One Last Adventure”, no se dividirá en partes ni nada por el estilo; será un único material para todos los fans.

Lamentablemente no se dio a conocer su duración; pero se espera que sea similar al capítulo final de la quinta temporada, es decir, alrededor de 2 horas.

Otra cosa a mencionar es que fuera de este documental, no se planea otra cosa relacionada a esta historia de Stranger Things.

Si bien hay varios spin offs en desarrollo, ya se confirmó que estos no tendrán nada que ver con Hawkings ni con la trama alrededor de Eleven y compañía.

Documental de Stranger Things (Netflix)

¿De qué tratará el documental de Stranger Things?

Por lo que se puede ver en los promocionales de Netflix, el documental de Stranger Things mostrará principalmente el detrás de cámaras de la quinta temporada.

Al parecer Netflix se centrará principalmente en el episodio final de Stranger Things; aunque sin dejar de lado los otros episodios ni las temporadas anteriores.

Todo indica que será un homenaje tanto a los realizadores, como a actores, actrices y fans que siguieron el show a lo largo de 10 años no consecutivos.

Se tendrá material inédito, entrevistas y declaraciones de los involucrados; así como videos de la última gira de prensa de los actores y actrices.

Este material también servirá para despejar dudas acerca del supuesto “corte original”, el cual tendría muchas escena que fueron eliminadas.

Sin embargo, los Hermanos Duffer señalaron que eso no existe, que no hubo escena recortadas en la última temporada de Stranger Things.