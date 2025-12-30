El tráiler final de Stranger Things 5 hace pensar que Netflix reveló demasiado a un día del estreno del último capítulo.

Netflix decidió aumentar el hype de los fans de Stranger Things con un último adelanto del episodio final.

Tráiler final de Stranger Things 5 hace pensar que Netflix reveló demasiado

A través de redes sociales, Netflix publicó su el tráiler final de Stranger Things 5.

Dicho avance de casi 1 minuto y medio da más detalles de lo que será el cierre de la serie que comenzó en 2016.

El clip inicia con Hopper pidiéndole a Eleven que luche una vez más .

Lo que ha generado expectativas en el tráiler final de Stranger Things 5 son algunas escenas.

Por ejemplo, vemos a Dustin gritando de forma desgarradora mientras alguien lo abraza.

Esta toma ha provocado especulaciones sobre la muerte de Steve Harrington, amigo inseparable de Dustin y uno de los personajes más queridos del fandom.

Tráiler final de Stranger Things 5 (Netflix)

De igual manera, hay quien cree que algo malo le pasará a Jim Hopper porque en una escena donde detrás de él aparece Vecna.

Otro aspecto que se ha festejado del teaser de Stranger Things 5 es que Eleven tiene más protagonismo el cual perdió en los episodios anteriores de la temporada.

Pese a todos los cuestionamientos que ha recibido Stranger Things 5 tiene entusiasmo por ver cómo termina la serie.

Tráiler final de Stranger Things 5 (Netflix)

¿A qué hora se estrena en Netflix el último capítulo de Stranger Things 5?

El último capítulo de Stranger Things 5, titulado The Rightside Up, ya tiene horario de estreno en México.

Estará en Netflix el 31 de diciembre a las 7:00 de la noche, su duración será de 128 minutos.