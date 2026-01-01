Capítulo final de Stranger Things provoca caída en Netflix y usuarios se quejan en redes sociales.

El 31 de diciembre se estrena el capítulo final de Stranger Things, lo que provocó la caída global del servicio de streaming.

Netflix sufre caída tras el estreno del capítulo final de Stranger Things

Una vez más, Netflix presentó una caída global tras el estreno del último capítulo de Stranger Things.

Fans y usuarios de redes sociales se quejaron de que el servicio de streaming dejó de funcionar en el momento en que se estrenó “El otro lado”, capítulo final de Stranger Things.

El capítulo se estrenó a las 7:00 de la noche y fue en ese momento cuando Netflix comenzó a presentar problemas.

Fans de Stranger Things se quejan de la caída de Netflix durante el estreno del capítulo final (X/@silver12_12)

La página Downdetector, la cual muestra las fallas de Netflix, confirmó que la caída ocurrió a las 7:00 de la noche, cuando se estrenó el último capítulo de la esperada serie.

Usuarios de redes sociales comenzaron a quejarse en X, donde pedían a Netflix que arreglara la situación.

Desde la temporada 4 de Stranger Things, Netflix ha presentado este tipo de caídas globales debido a la alta demanda.

El pasado 26 de diciembre, Netflix tuvo una caída global tras el estreno de Stranger Things 5 volumen 2.

📺 | Netflix se ha caído a nivel global tras el lanzamiento del final de la serie 'Stranger Things'.#StrangerThings #netflix pic.twitter.com/zXUigKPrRe — Primer Vistazo (@pvistazogeek) January 1, 2026

Netflix presenta fallas en este tipo de dispositivos tras el estreno del último capítulo de Stranger Things

Aparentemente, Netflix no ha presentado caída tras el estreno de Stranger Things en dispositivos móviles.

Pero, las fallas de Netflix fueron más evidentes en pantallas, por lo que usuarios de redes sociales compartían fotos de sus televisiones.

Otros usuarios mencionaban que el capítulo aún no les aparecía en su aplicación.

Aparentemente, los fans de Stranger Thing pudieron disfrutar del último capítulo de la serie después de algunos minutos.

Stranger Things ha sido de las series más exitosas de Netflix y causado furor tras el estreno de su último capítulo.