El universo de Stranger Things se expande con Relatos del 85, serie animada que llegará a Netflix el jueves 23 de abril de 2026.

Ambientada en el invierno de 1985, la historia se sitúa entre la segunda y tercera temporada de la saga original, mostrando a Once, Mike, Will, Dustin, Max y Lucas enfrentando nuevos monstruos y misterios paranormales en Hawkins.

Con estética inspirada en clásicos ochenteros como He-Man y Los Cazafantasmas, la producción busca capturar la esencia retro con un elenco de voces renovado.

Fecha de estreno de Stranger Things: Relatos del 85

Stranger Things tiene como fecha de estreno el jueves 23 de abril 2026.

La serie animada nos lleva al invierno de 1985 donde nuestros personajes deberán enfrentarse a nuevos monstruos y misterios paranormales que acechan a Hawkins.

Stranger Things: Relatos del 85 (Especial)

Tanto Once, Mike, Will, Dustin, Max y Lucas intentarán retomar su vida luego de que el Upside Down ha sido cerrado. No obstante, el grupo vivirá una nueva aventura.

Se trata de una historia inédita que tiene como showrunner a Eric Robles, en colaboración con Matt y Ross Duffer en el rol de productores ejecutivos.

A nivel cronológico dentro del universo de Stranger Things, la producción se ubica entre la segunda y la tercera temporada de la serie.

Stranger Things: Relatos del 85 está realizada por el estudio Flying Bark Productions, quien buscó capturar la estética ochentera de los dibujos animados.

La inspiración de Relatos del 85 fueron clásicos como He-Man y Los Cazafantasmas. Como actores de voces, se usó un nuevo cast, no el elenco original de la serie original.

Stranger Things: Relatos del 85 (Especial)

¿Dónde ver en México la serie animada Stranger Things: Relatos del 85?

Si no quieres perderte Stranger Things: Relatos del 85, acá te decimos dónde verla.

Al ser uno de sus productos insignia más importantes, Stranger Things: Relatos del 85 se emitirá de forma exclusiva en Netflix.

Todos los episodios de la serie se liberarán de forma simultánea; tendrán una duración de entre 24 a 28 minutos.