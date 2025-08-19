La eliminación de Ninel Conde -de 48 años de edad- rompió el rating del domingo en La Casa de los Famosos México 2025.

La gala de La Casa de los Famosos México 2025 logró impresionantes cifras en rating y arrasó con la programación del domingo 17 de agosto.

Ninel Conde se llevó el rating con La Casa de los Famosos México 2025

La tercera eliminación de La Casa de los Famosos México 2025 tuvo impresionantes números en rating tras la salida de Ninel Conde.

Desde su estreno, La Casa de los Famosos México 2025 ha tenido millones de televidentes.

El domingo 17 de agosto, más de 14.3 millones de personas vieron la eliminación de La Casa de los Famosos México 2025, según cifras de TelevisaUnivision.

Mientras que más de 16 millones de personas votaron por su nominado favorito del reality.

La inesperada salida de Ninel Conde dejó al público sorprendido, pues se sabe que la actriz era pieza clave en La Casa de los Famosos México 2025.

La eliminación de Ninel Conde arrasó con el rating del domingo en La Casa de los Famosos México 2025 (X/@TUPrensa)

La Casa de los Famosos México 2025 le ganó a toda la programación dominical

TV Azteca estrenó Tu historia como la mía en el mismo horario que La Casa de los Famosos México 2025 , pero no logró ganarle en rating.

La televisora del Ajusco decidió cambiar el programa de horario y estrenó El Valet, película de Eugenio Derbez.

Pero, ni así le ganaron a La Casa de los Famosos México 2025 el día domingo 17 de agosto.

El estreno de El Valet obtuvo un millón 600 mil espectadores, según información de la cuenta de X de TuTiaSandra.

Para evitar el fracaso de Tu historia como la mía, TV Azteca movió el programa al sábado.

Sin embargo, el sábado 16 de agosto solo obtuvo 860 mil televidentes.

La Casa de los Famosos México 2025 terminará el 26 de octubre de 2025, por lo que tiene garantizado semana de rating.